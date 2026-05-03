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El argentino Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Miami, donde largará desde una destacada octava posición tras una sólida clasificación.

El piloto de Alpine superó a su compañero Pierre Gasly y buscará ratificar su gran momento en Estados Unidos, en una carrera que además modificó su horario debido a las condiciones climáticas.

Colapinto ilusiona en Miami tras su mejor clasificación

Colapinto finalizó 8º en la qualy y logró meterse en Q3 por primera vez en la temporada 2026, lo que generó entusiasmo dentro del equipo. Desde Alpine celebraron el rendimiento en redes sociales: “P8 otra vez para Franco. ¡Vamos!”.

La felicidad de Franco Colapinto tras clasificarse 8vo.

Tras la clasificación, el argentino expresó su satisfacción. “Por fin, después de cuatro carreras, empecé a encontrar un par de cosas. Creo que con lo que teníamos lo maximicé. Es un gran día para mí y para el equipo”, afirmó

Además, destacó que “por alguna razón, en los circuitos que no conozco rindo mejor” y aseguró que el apoyo del público también fue clave: “Acá somos locales, está lleno de argentinos, quiero darles algo lindo para disfrutar”.

La F1 desacó el record de Colapinto

Franco Colapinto, logró la mejor clasificación para Argentina en la Fórmula 1 en 44 años, lo que recordó la hazaña de Carlos Reutemann.

“Colapinto sigue escribiendo su historia en la F1. Ningún argentino había clasificado tan alto desde que Carlos Reutemann fue 6° en Brasil 1982”, escribieron.

Cambio de horario y amenaza de lluvia

El Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 se correrá este domingo y la FIA decidió adelantar el inicio de la carrera para las 14 (hora de la Argentina) por riesgo de tormentas eléctricas.

“Después de discusiones entre la FIA, la F1 y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de adelantar la salida del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local en Miami debido al pronóstico del tiempo que se espera que traiga tormentas de lluvia más intensas más tarde en la tarde, cerca del horario original planeado para el inicio de la carrera”, indicaron en un comunicado.

Según señalaron, se anticipan condiciones climáticas inestables para la carrera, con entre 40% y 50% de probabilidad de lluvia. Incluso no se descartan tormentas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y precipitaciones intensas, lo que podría influir en la estrategia de los equipos.

Así quedó la grilla tras una sanción

Una de las novedades fue la descalificación de Isack Hadjar, quien largará desde boxes tras una infracción técnica. Esto benefició indirectamente a Colapinto, que mantiene su posición por delante de Gasly.

Top 10 de largada:

Kimi Antonelli Max Verstappen Charles Leclerc Lando Norris George Russell Lewis Hamilton Oscar Piastri Franco Colapinto Pierre Gasly Nico Hulkenberg

Cómo ver en vivo el Gran Premio de Miami

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en Argentina a través de:

Fox Sports

ESPN

Disney+ (streaming online)

Plataformas gratuitas: ¿Cómo funcionan y cuáles son los riesgos?

También podrá seguirse online a través de Pelota Libre, una opción popular para ver fútbol gratis desde el celular o la computadora.

Pelota Libre y Roja Directa permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen.

y permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen. La legalidad y la seguridad del contenido en estas plataformas están en duda, ya que infringen derechos de autor y podrían ser bloqueadas en cualquier momento.

Pelota Libre ¿Cómo funciona?

Con una interfaz casi idéntica y características similares, Pelota Libre se convirtió rápidamente en el sucesor natural de Fútbol Libre. Esta plataforma logró captar a una gran cantidad de usuarios que buscaban una alternativa para seguir disfrutando de sus deportes favoritos sin tener que pagar una suscripción.

Pelota Libre funciona de manera similar a su predecesor: ofrece transmisiones en vivo de partidos de fútbol de diversas ligas y torneos, sin requerir ningún tipo de registro o pago. Los usuarios pueden acceder a este contenido a través de diferentes dispositivos, como computadoras, smartphones y tablets.

RojaDirecta ¿Qué es y cómo funciona?

Roja Directa es una popular página web española que se consolidó como un sitio de referencia para acceder gratuitamente a transmisiones deportivas en vivo, con una amplia variedad de eventos que incluyen fútbol, baloncesto, tenis y más.

Sin embargo, Roja Directa enfrenta constantes acusaciones de piratería por presuntamente ofrecer contenido sin tener los derechos de transmisión, lo que ha generado medidas judiciales en su contra. El 22 de junio, un juzgado en Madrid ordenó el cese inmediato de sus emisiones, pero el sitio sigue activo gracias a estrategias como cambiar de dominios y mantener en el anonimato a sus responsables, entre ellos su fundador, Igor Seoane.

Roja Directa: Streaming Deportivo Gratuito, Controversia y Estrategias para Esquivar la Justicia

Este sitio, que atrae a millones de usuarios al mes, ha sabido evadir acciones legales a lo largo de los años, como el bloqueo de sus dominios por parte del gobierno estadounidense en 2011. A pesar de la controversia, Roja Directa continúa siendo una opción muy buscada por los aficionados al deporte, aunque los usuarios deben considerar tanto la calidad de las transmisiones como la legalidad de su contenido.

Si bien la tentación de acceder a contenido deportivo de forma gratuita es grande, es importante tener en cuenta los riesgos asociados al uso de plataformas como Pelota Libre:

Violación de derechos de autor : Al utilizar estas plataformas, se está apoyando la piratería y violando los derechos de autor de las ligas y los canales de televisión. Riesgos para la seguridad : Estas plataformas pueden contener malware o virus que pueden infectar tu dispositivo. Calidad de la transmisión : La calidad de la transmisión puede ser variable y estar sujeta a cortes o interrupciones. Bloqueo de la plataforma : Las autoridades pueden bloquear el acceso a estas plataformas en cualquier momento.



¿Qué es Tivify y por qué está dando de qué hablar?

Tivify es un servicio de televisión en directo por internet (IPTV) que te permite disfrutar de una gran variedad de canales de televisión tradicionales, series, películas y programas en vivo, todo de manera gratuita. Aunque su versión premium ofrece funciones adicionales como mayor capacidad de grabación y sin publicidad, la versión gratuita ya es suficiente para satisfacer a muchos usuarios.

¿Cómo ver Tivify desde Argentina?

Aunque Tivify está disponible oficialmente en España, muchos usuarios de Argentina lo activaron utilizando una VPN (Red Privada Virtual), para poder acceder al contenido de Tivify sin restricciones geográficas. Sin embargo esta práctica sería violatoria de la legislación. De hecho, en sus términos y condiciones Tivify, advierte que el servicio únicamente podrá utilizarse dentro de España. “El Usuario no podrá en modo alguno utilizar ni intentar utilizar el Servicio fuera del Territorio, ni podrá incitar, facilitar o provocar que ningún tercero lo haga”.

Promiedos: ¿Cómo funciona?

Promiedos es una aplicación es específicamente de fútbol y permite estar al tanto de absolutamente todos los resultados de las ligas más importantes del mundo, incluyendo además las copas y los mundiales. La app es argentina, y por ello hace mayor hincapié en el de fútbol de nuestro país.

Está basada en el sitio web que posee su mismo nombre y el cual, al ser consciente de los avances de la tecnología y con el objetivo de estar más cerca de sus usuarios, creó una app sencilla y ágil al igual que la web.

A pesar de tener información de las ligas más importantes del mundo, Promiedos pone especial atención en la liga argentina y no sólo en la primera división, sino que en todas las categorías que presenta el fútbol de nuestro país.

Promiedos busca mejorar día a día y para ello añadió a sus características un foro donde los usuarios pueden expresar sus opiniones o debatir no sólo sobre los partidos, sino también sobre cada una de las ligas. Además, la app busca alimentar al usuario con la mayor cantidad de información posible, facilitando para ello estadísticas, historiales, tabla de posiciones (incluyendo puestos de clasificación a copas) y tablas de promedios para aquellos que estén preocupados por el descenso. También, Promiedos agregó una sección llamada “PRODEMIOS” donde los usuarios pueden poner a prueba sus pronósticos (con la dinámica del prode) y obtener importantes premios.

Regresa la Fórmula 1 tras un mes sin actividad

La máxima categoría vuelve a la acción luego de un receso de un mes, tras la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita. En este contexto, Colapinto llega en crecimiento y con expectativas de sumar puntos importantes.

Con un buen ritmo y condiciones cambiantes en pista, el argentino buscará dar el golpe en Miami y seguir consolidándose en la Fórmula 1.