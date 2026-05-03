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La presencia de Lionel Messi en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 generó un fuerte impacto mediático y se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana. El capitán de Inter Miami arribó al paddock acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, con un objetivo claro: seguir de cerca la actuación del piloto argentino Franco Colapinto, quien compite para Alpine F1 Team y largará este domingo desde la octava posición.

Tras recorrer el padock, la familia se encontró con Colapinto donde posaron juntos. Incluso se sumó a la foto Maia Rafico, la novia de Franco.

Uno de los aspectos más llamativos de la llegada de Messi al GP de Miami fue la vestimenta de sus hijos. Los tres lucieron camisetas de Mercedes-Benz, en un claro guiño al equipo de Fórmula 1 donde compiten Kimi Antonelli y George Russell. Este detalle no pasó inadvertido para los fanáticos del automovilismo ni para los seguidores del astro argentino.

De hecho el astro argentino se encontró con el joven piloto italiano Kimi Antonelli. En la previa del Gran Premio de Miami, el campeón del mundo no solo se acercó al monoplaza, sino que incluso se subió al auto para conocerlo desde adentro. La escena, que mostró al futbolista explorando el vehículo, se volvió viral en cuestión de minutos.

Además, sus hijos compartieron un breve intercambio con Antonelli, demostrando entusiasmo y curiosidad por el mundo de la Fórmula 1.

Blooper inesperado en medio de la multitud

Mientras avanzaba entre los fanáticos, se produjo una situación curiosa que rápidamente circuló en redes sociales. Una mujer, concentrada en intentar sacarse una foto con Messi, no advirtió un escalón y terminó cayéndose. El propio Messi notó el incidente, pero al comprobar que la fanática se encontraba en buen estado, continuó su recorrido sin detenerse.

Cronograma del GP de Miami 2026

El cierre del fin de semana en Miami tuvo lugar el domingo 3 de mayo:

Carrera: 14:00 (hora de Argentina)

La visita de Lionel Messi no solo elevó el perfil del evento, sino que también reforzó el apoyo argentino en la Fórmula 1, con todas las miradas puestas en Franco Colapinto y su largada desde el octavo lugar.