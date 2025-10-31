En su última aparición como vocero presidencial del jueves pasado, Manuel Adorni dedicó buena parte de su discurso a marcar el tono de la relación del Gobierno nacional con los gobernadores. Este viernes, el presidente Javier Milei le pidió la renuncia a Guillermo Francos y colocó a Adorni en su lugar. Tras participar de la reunión con 19 mandatarios provinciales, el funcionario expresó que el encuentro dejó “un paso importante en este camino” de transformaciones institucionales y económicas impulsado por Javier Milei.

“El Presidente agradece a todos los gobernantes que coinciden y comprenden los cambios que Argentina necesita con el objetivo de trabajar juntos de cara al futuro”, sostuvo Adorni al abrir su mensaje.

El vocero valoró la presencia de mandatarios provinciales y señaló que, pese a las diferencias políticas, el Ejecutivo seguirá apostando al diálogo: “Es la voluntad del Presidente trabajar con todos, independientemente de las diferencias partidarias, para retornar al sendero de crecimiento”.

Acompañamiento a las reformas estructurales

Adorni insistió en que el nuevo eje de la relación Nación-provincias estará marcado por el apoyo a las reformas económicas. En ese marco, pidió acompañamiento político a los gobernadores en el Congreso.

El vocero fue tajante: el primer desafío será aprobar tres grandes reformas: laboral, tributaria y penal. “La reforma tributaria va a eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares”, afirmó.

Sobre la reforma laboral, añadió que busca “integrar a los que hoy están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la productividad”.

Y respecto al nuevo Código Penal, remarcó: “Para que los delincuentes paguen en serio y garantizar el derecho a la propiedad privada”.

Provincias: inversión, propiedad privada y desarrollo

Adorni también remarcó la necesidad de que los gobernadores generen condiciones favorables a la actividad privada. Según dijo, el crecimiento dependerá de que cada provincia adopte políticas orientadas a fomentar inversión, productividad y empleo formal.

“Para que haya trabajo y buenos salarios, en Argentina tiene que haber inversión. Para que haya inversión, hay que reducir impuestos y garantizar el derecho de propiedad”, enfatizó.

En esa línea, volvió a colocar la defensa de la propiedad privada como eje central del modelo económico: “La defensa de los derechos de propiedad es la base de todo lo que estamos hablando”.

El Pacto de Mayo como hoja de ruta

El mensaje incluyó un capítulo especial dedicado al Pacto de Mayo, ratificado por los gobernadores presentes según señaló Adorni. El funcionario reafirmó que ese acuerdo constituye la plataforma política y económica para el futuro inmediato.

“Estas premisas se enmarcan en los acuerdos firmados en el Pacto de Mayo”, dijo, y aseguró que su implementación se verá reflejada en el Presupuesto 2026, que “garantiza el equilibrio fiscal, y por lo tanto la sustentabilidad de cada una de estas premisas”.

Un cierre con tono de advertencia y promesa

En su última frase como vocero presidencial, Adorni dejó un mensaje que combinó advertencia y oportunidad histórica: “El país está en un momento bisagra. El mandato de los argentinos es terminar con el pasado y volver a abrazar las ideas que alguna vez nos hicieron grandes”.

Con ese mensaje, reforzó la idea de que los gobernadores deberán alinearse al programa económico del Ejecutivo y sostener las reformas para avanzar hacia lo que calificó como “una Argentina mejor”.

