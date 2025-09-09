Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Voz Argentina regresó a la pantalla el lunes con su atrapante etapa de “Primer Round”. En esta ocasión, fue el turno del team liderado por Soledad Pastorutti, que incluye al santacruceño Luis “Lucho” González, quien desplegó todo su virtuosismo en la nueva fase y logró continuar en el reality de Telefe. Tras esta gran noticia, el oriundo de Río Gallegos expresó en redes sociales: “Gracias a todos por el apoyo”.

La noche de este 8 de septiembre, el patagónico mostró su talento musical con una interpretación de “Africa” de Toto y, pese a un traspié al inicio del tema, cautivó a Soledad: “‘Lucho’ es de esos jugadores que lo pones en cualquier parte de la cancha y funciona, pasó por un montón de estilos y creo que esto es lo que mejor te queda”.

Aunque la cantante reconoció que “hubo un momento al principio que no fue tu mejor versión”, destacó que “ese final fue tan potente, tan especial, que nos clavamos todos en la silla y me olvidé de todo ahí. Te felicito, es un orgullo que me hayas elegido“.

Finalmente, la “Sole” eligió a tres mujeres que avanzaron directamente al segundo round: Valentina Otero, Violeta Patricia Lemo y Milagros Gerez Amud. Por su parte, después de que Lali, Luck Ra y Miranda! asignaran puntajes a los participantes, la artista con menor calificación, Mia Frankel, quedó eliminada. Los concursantes que continuaron en carrera fueron salvados en el siguiente orden: el dúo Mauricio Tarantola/Agustín Carletti, Milena Salamanca, Gustavo Rosales y, por último, “Lucho” González.

Luis “Lucho” González cantó “Africa” en el “Primer Round”

Mediante sus historias de Instagram, el santacruceño de 40 años grabó dos videos en los que comentó que se dirigía al canal “cansado”, pero contento por haber logrado avanzar a una nueva instancia de La Voz Argentina: “Ayer terminamos muy tarde, pero feliz de que pasamos”, dijo.

Consideró que fue su performance “más flojita… Hubo una nota que parecía una desafinada”, aunque explicó: “En realidad me adelanté de una subida de tono que hacía en la segunda vuelta y me corregí en el momento, y quedó raro. Son cosas que pueden pasar”.

Además, resaltó: “Todos cantan muy bien: mis compañeros, los compañeros de otros team. Ya quedamos muy poquitos y estamos todos muy ansiosos y nerviosos”. También detalló el motivo de subir un semitono al tema. “Me quedada bajo en las estrofas”, señaló.

Y agregó: “Yo soy tenor, lo tenía que subir sí o sí para que me quede cómodo, y los estribillos se iban al ‘joraca’, pero creo que salí airoso de lo que podría haber sido”. Para concluir, enfatizó: “Seguimos en carrera y gracias a todos por el apoyo, por los comentarios, todo suma. Nos vemos en la siguiente etapa”.

