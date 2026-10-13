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La llegada del verano 2027 genera expectativas sobre el comportamiento del clima en Argentina. Con El Niño activo, una de las principales dudas es cómo influirá el fenómeno en las lluvias durante diciembre, enero y febrero, y qué regiones podrían registrar precipitaciones por encima de los valores habituales.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de septiembre de 2026, existe una probabilidad del 100% de que El Niño continúe durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre, con una intensidad fuerte o muy fuerte.

Sin embargo, este pronóstico corresponde a la primavera y no implica que vaya a llover todos los días durante el verano. Para conocer las tendencias de la próxima temporada será necesario seguir las actualizaciones de los informes climáticos del organismo.

Cómo puede influir El Niño en las lluvias de Argentina

El Niño es un fenómeno climático asociado al calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Este proceso modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de precipitaciones y temperaturas en distintas regiones del mundo.

En Argentina, sus efectos suelen observarse con mayor claridad en el noreste y el Litoral, aunque también pueden alcanzar sectores de la región pampeana.

Durante los episodios de El Niño, algunas zonas pueden registrar lluvias superiores a los valores habituales, especialmente durante la primavera y parte del verano. No obstante, la distribución de las precipitaciones puede variar considerablemente entre provincias e incluso entre localidades de una misma jurisdicción.

Por eso, la presencia del fenómeno no significa que vaya a llover de manera permanente ni que se produzcan tormentas todos los días.

Qué provincias podrían tener más lluvias por El Niño

Históricamente, El Niño favorece condiciones más húmedas de lo habitual en distintos sectores del centro y noreste argentino. Entre las provincias donde podría sentirse su influencia se encuentran:

Misiones.

Corrientes.

Entre Ríos.

Santa Fe.

Buenos Aires.

Esto no significa que todas estas provincias vayan a registrar precipitaciones extraordinarias. La cantidad y distribución de las lluvias dependerán de las condiciones atmosféricas de cada período.

Además, pueden existir diferencias importantes entre localidades cercanas. Por ese motivo, las tendencias generales no permiten anticipar con precisión cuánto lloverá en cada lugar.

¿El Niño también puede provocar olas de calor?

La presencia de El Niño no descarta la posibilidad de que se registren jornadas de temperaturas elevadas, olas de calor o períodos prolongados sin lluvias.

Incluso durante una temporada con precipitaciones superiores a las habituales pueden alternarse semanas de calor intenso con episodios de tormentas. Las temperaturas dependen de múltiples factores atmosféricos y no solamente de la evolución del océano Pacífico.

Por eso, un verano influenciado por El Niño no necesariamente será más fresco ni tendrá lluvias constantes.

Actualizaciones

El Servicio Meteorológico Nacional actualiza periódicamente sus informes sobre la evolución de El Niño y sus pronósticos climáticos trimestrales. En su reporte de septiembre de 2026, el organismo confirmó la continuidad del fenómeno durante la primavera.

Los próximos informes permitirán conocer las tendencias previstas para diciembre, enero y febrero, tanto en materia de precipitaciones como de temperaturas.