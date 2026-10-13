Tras su paso por “MasterChef (Telefe), Antonio López logró formar una gran comunidad con numerosos seguidores, a los que iba informando de sus distintos proyectos gastronómicos en Buenos Aires y, finalmente, en Salta, donde abrió, junto a su familia, un restaurante bodegón, pero, este fin de semana, sorprendió al revelar que atravesó un delicado problema de salud.

“Volví después de casi un mes internado. Estuve a punto de tocar el arpa, amigos. Estuve muy enfermo. Durante un mes estuve yendo de hospital en hospital viendo lo que me pasaba, pidiendo ayuda, tratando una cosa, arrancando otra…”, indicó, López, en un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde se observan momentos de su internación, que dejan, en claro, la dura enfermedad que atravesó y de la que, aún, se está recuperando.

Sin revelar el diagnóstico de su enfermedad, el ex participante de MasterChef 2023 siguió destacando el apoyo incondicional de su madre. “Hasta que, por fin, los médicos pudieron ayudarme… La ayuda más importante, creo, que fue de mi mamá, porque es la persona que estuvo desde el día cero, dándome de comer cuando yo no podía ni moverme, dándome ánimo, dándome fuerza, bañándome, cambiándome…”, comentó.

Oriundo de La Merced, Salta, López, añadió: “Quiero agradecerle a la vida, a la gente que me acompaña, porque esa fue la fuerza que necesitaba para levantarme”.

“Lamentablemente, no soy el mismo; por ahora, tengo que volver a aprender a hacer muchas cosas básicas”, aseveró.

Y, detalló las consecuencias que le dejó la enfermedad: “Me lastimó muchísimo. Me dejó con problemas para caminar, para ver… Así que, poco a poco, tengo que volver a arrancar. Los médicos me van a ayudar muchísimo a volver a empezar. Hoy estoy feliz de arrancar una nueva vida, una nueva oportunidad. Le agradezco a Dios, porque hoy estoy vivo. Hace unos días no la iba a contar, pero hoy estoy feliz de estar acá; poco a poco, vamos a salir adelante”.

En otro posteo, el joven chef se mostró retomando, poco a poco, su trabajo en el “Bodegón BVC Cocina de Antonio López”, y, reflexionó: “A veces, la vida nos obliga a frenar, a descansar y a valorar esas pequeñas cosas que antes hacíamos sin pensar y, hoy, entiendo todavía más lo hermoso que es poder volver a hacer lo que uno ama”.

“Extrañé la cocina, el movimiento, los aromas, preparar cada plato y, sobre todo, saber que detrás de cada comida hay alguien esperando disfrutarla”, expresó.

“Hoy vuelvo con más fuerzas, con nuevas ganas y con la misma ilusión de siempre: cocinar cosas ricas, abundantes y hechas con mucho amor para que ustedes puedan venir a disfrutarlas”, sumó López, agradecido con la gran cantidad de muestras de apoyo y cariño que recibió vía redes sociales luego de contar el duro momento que atravesó: “Gracias, de corazón, a todos los que estuvieron pendientes de mí, me mandaron mensajes y me acompañaron durante este tiempo. No saben lo importante que fue sentir tanto cariño”.

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