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El fenómeno de El Niño continúa intensificándose y se espera que alcance su máxima intensidad entre noviembre y diciembre, con efectos diferenciados en distintas regiones del país. Mientras el Litoral enfrenta crecidas de ríos y precipitaciones abundantes, la Patagonia Sur tendrá condiciones más favorables durante los próximos meses, según explicó el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), José Luis Estella.

En diálogo con Radio LU12 AM680, el especialista señaló que El Niño comenzó a manifestarse durante el invierno y que sus efectos ya se hicieron visibles en distintas zonas de la Argentina. En el sur de la Patagonia, indicó que estuvo asociado a condiciones anormalmente frías, nevadas en la región cordillerana y algunas lluvias.

Sin embargo, sostuvo que el escenario previsto para el resto de la primavera y el verano será más benigno para el extremo sur del país, mientras que las mayores complicaciones se esperan en la región del Litoral.

El Litoral, la región más afectada

Las crecidas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú están entre las principales consecuencias del actual escenario climático. Estella explicó que, para comprender estos episodios, no alcanza con analizar las precipitaciones registradas en un punto determinado, sino que también es necesario considerar lo que ocurre en el conjunto de las cuencas.

El fenómeno climático El Niño está golpeando el litoral argentino.

En ese sentido, señaló que las lluvias en Brasil y Paraguay pueden repercutir en los cursos de agua que atraviesan la Argentina. Además, la apertura de represas para regular los caudales puede incidir en las crecidas.

El meteorólogo precisó que durante los primeros días de octubre se registraron precipitaciones importantes en el área y que la situación obligó a abrir represas, con consecuencias sobre los niveles de los ríos.

No obstante, aclaró que las lluvias previstas para las próximas dos semanas no serían significativas del lado argentino, de acuerdo con los pronósticos disponibles al momento de la entrevista. El panorama podría ser diferente en el sur de Brasil, Paraguay y el norte de Misiones, donde se mantendrían condiciones más lluviosas.

Estela remarcó que las previsiones deben actualizarse diariamente, ya que los pronósticos de corto plazo permiten identificar los períodos de mayores precipitaciones y anticipar posibles situaciones de riesgo.

Cuándo llegará el pico de El Niño

El especialista explicó que este fenómeno suele tener una duración aproximada de un año y que, en el escenario actual, se prevé que continúe hasta principios del otoño.

En cuanto a su intensidad, estimó que el máximo calentamiento del océano Pacífico se produciría entre noviembre y diciembre, dentro de los próximos tres meses.

El meteorólogo señaló que las condiciones observadas hasta el momento coinciden, en líneas generales, con las previsiones de largo plazo. Sin embargo, advirtió que para evaluar los efectos concretos en cada región será necesario seguir la evolución de los pronósticos semanales y los alertas meteorológicos.

Fuertes inundaciones en el norte argentino durante la presente primavera.

Aunque el Litoral concentra actualmente la mayor atención, también mencionó las lluvias intensas registradas en Mendoza y otras zonas de Cuyo, además del norte de la Patagonia.

Para la región central del país, que incluye Córdoba, La Pampa y la provincia de Buenos Aires, anticipó que la señal del fenómeno podría hacerse más evidente hacia finales de la primavera y durante el verano.

Qué se espera para Santa Cruz

En relación con las condiciones meteorológicas en la Patagonia Sur, Estella explicó que un bloqueo atmosférico sobre el océano Atlántico está favoreciendo la persistencia de temperaturas más elevadas de lo esperado para esta época del año.

De acuerdo con el pronóstico mencionado durante la entrevista, ese patrón se mantendría hasta el viernes o sábado, con condiciones relativamente cálidas en el sur argentino. Para la semana siguiente podría registrarse una modificación, aunque sin cambios significativos previstos en el escenario regional.

El clima previsto en Río Gallegos para los próximos días.

El meteorólogo indicó que el comportamiento de las temperaturas en la Patagonia debe analizarse dentro del contexto general de El Niño, aunque también intervienen otros factores atmosféricos que condicionan las condiciones locales.

De esta manera, mientras otras regiones del país atraviesan episodios de lluvias intensas y crecidas de ríos, el extremo sur tendría, por el momento, condiciones más favorables durante el resto de la primavera.

¿Después de El Niño llegará La Niña?

Consultado sobre la posibilidad de que el actual fenómeno sea seguido por La Niña, Estella pidió cautela y señaló que todavía es prematuro anticipar cómo evolucionará el sistema climático una vez que termine esta fase.

Si bien en otras oportunidades se produjo una transición rápida hacia condiciones de enfriamiento del océano Pacífico, aclaró que no es posible asegurar que vuelva a ocurrir.

Por eso, consideró necesario esperar al menos los próximos seis meses para contar con mayores elementos de análisis. En principio, las previsiones indican que El Niño continuará dominando el escenario climático hasta el otoño.

El aumento de las temperaturas a nivel global

Por último, el meteorólogo se refirió a la evolución del clima durante las últimas décadas y confirmó que los registros muestran una tendencia al aumento de las temperaturas tanto a nivel mundial como en la Argentina.

Según detalló, los datos disponibles de los últimos 60 a 70 años permiten observar que el incremento térmico en el país resulta más marcado durante los meses cálidos, especialmente en primavera y verano.

En contraste, durante el semestre más frío la tendencia no presenta la misma intensidad, lo que mantiene una mayor variabilidad en las temperaturas de otoño e invierno.

Estela concluyó que el aumento de las temperaturas durante las estaciones cálidas es uno de los factores que contribuyen a explicar la tendencia general observada en los registros climáticos.