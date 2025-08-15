Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Nuevo MAS confirmó sus listas de cara a las elecciones legislativas de octubre. En un comunicado oficial, destacaron que “están conformadas por trabajadores docentes, nodocentes, obreros industriales, de la salud, repartidores por aplicación, referentes de la juventud y el movimiento feminista y pondrán en el centro de la campaña las necesidades de las mayorías sociales”.

Entre las principales candidaturas se destacan la del maestro de primaria y organizador del Campamento Anticapitalista Federico Winokur y la referente estudiantil del ¡Ya Basta! y Secretaria del CEFyL-UBA, Violeta Alonso, que encabezarán la lista a Diputados Nacionales por CABA y la del referente de Jubilados Anticapitalistas y organizador de la marcha de los miércoles, Héctor “Chino” Heberling, que será el candidato a Senador por el mismo distrito.

En Córdoba, la docente, feminista y trabajadora social, Julia Di Sant, encabezará la lista a Diputados Nacional acompañada por Eduardo Mulhall – docente y miembro de la Comisión Directiva UEPC Capital.

Por su parte, el activista LGBTTINB César Rojas será el candidato a Diputado Nacional por Santa Fe.

En Neuquén, encabezan el trabajador estatal y referente de la Corriente Sindical 18 de Diciembre Maximiliano Irrazabal para Senadores Nacionales y Keila Riquelme para la lista de Diputados Nacionales.

En Entre Ríos, Nahuel Leis Pou – referente del ¡Ya Basta! entrerriano, encabeza la lista para Diputados Nacionales.

En Río Negro, la jubilada y ex docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue Mónica Martin y el docente y ex secretario de la UNTER Aurelio Vázquez encabezan la lista a Senadores Nacionales mientras que el jubilado y Aquiles Anazco Nieto es el candidato a Diputado Nacional.

En Salta se postulan el veterinario Marcos Tognolini para Senador Nacional y el estudiante de Historia e integrante del ¡Ya Basta! Emilio Fernández Ortiz para Diputado Nacional.

En La Pampa, la docente y referente feminista Ayelén Pilcic se postula a Diputada Nacional.

En San Luis, encabeza la lista a Diputados Nacionales el dirigente provincial Ítalo Gallardo Muñoz.

Santa Cruz

En Santa Cruz, el candidato será nuevamente Jorge Jesús Mariano, “reconocido dirigente provincial”, destacó El Nuevo MAS.

Mariano milita en el socialismo desde 1985, además de desempeñarse durante algunos años como empleado mercantil en la ciudad capital de Santa Cruz.

“Milei lleva al país al estallido social”

Tras la oficialización de las listas, Manuela Castañeira – candidata a Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires, declaró: “Milei lleva el país a un estallido social. Hay mucha bronca entre las mayorías sociales que no llegan a fin de mes y que recurren al pluriempleo y al endeudamiento mientras los ricos se dan la gran vida. En esta campaña vamos a poner en el centro los reclamos de les trabajadores, comenzando por la necesidad de un salario mínimo que parta de 2 millones de pesos, y que eleve asimismo el piso de las jubilaciones, en el marco de un programa anticapitalista para salir de la crisis”.

Manuela Castañeira.

La referente de la izquierda continuó: “La profundidad de la crisis abre un debate de perspectivas. Sectores de la base del peronismo empiezan a mirar hacia la izquierda hartos del manejo de rosca del PJ y ante la vergonzosa pasividad de la dirigencia peronista y su falta de alternativa. Este malestar se profundiza, incluso entre otros sectores políticos, ante la proliferación de funcionarios que se presentan a elecciones y que no van a asumir si son electos”.

Castañeira finalizó: “Salimos a la cancha con una nueva generación de referentes de la izquierda que está lista para renovar a la izquierda, lo que es fundamental para lograr su unidad frente al lamentable divisionismo que impone el FITU. Con este gran equipo vamos a recorrer la provincia de Buenos Aires y el país acercando nuestro Manifiesto Anticapitalista, un programa global para salir de la crisis que incluye también la ruptura de las relaciones con el FMI y el no pago de la estafa de la deuda externa”.