Santiago Maratea, conocido por sus famosas colectas solidarias, utilizó sus redes sociales para dar detalles sobre su nuevo proyecto. Lo que manifestó inicialmente como “una idea”, para luego reconocer que se trata de “un sueño”, el influencer devenido en futbolista, contó: “Quiero ser el primer jugador de fútbol del mundo que tenga socios propios; no de un club, sino de una persona: mi nombre, mi historia, mis sueños, con escudo, con bandera, con camiseta y, sobre todo y lo más importante, con ustedes”, comenzó indicando, sorprendiendo a todos.

“Porque, por lo menos, en mi historia ustedes son realmente lo más importante. Hay un montón de gente que me tira para abajo y me dice que ‘a lo que estoy apuntando no tiene sentido, que nunca voy a jugar en Primera’, pero yo sigo adelante, porque me hace muy feliz, porque creo en mí y, también, me motiva mucho entender que, del otro lado, hay gente que cree en mí”, continuó diciendo.

Tras estos dichos, agregó: “No solamente cree en mí, sino que cree conmigo, me acompaña en este camino que, aunque algunos creen que acaba de arrancar, ya lleva años desde que empecé a jugar en Ezeiza”.

“Entonces, digo, si con toda esa gente que me apoya, que me hace tan bien, nos juntamos y nos organizamos para tirar todos para el mismo lado, para mí sería increíble lo mucho que me motivaría; o sea, no serían personas que me siguen, serían personas que me sostienen”, cerró su idea, dejando en claro que siempre le encuentra el aspecto comercial a todo.

Cabe señalar que, para convertirse en jugador de la Reserva de Colegiales -donde debutó recientemente-, el influencer, que se dedicaba a realizar colectas solidarias, hizo un importante cambio de vida: bajó once kilos, dejó de fumar y entrenó a la par del plantel de esa categoría para ponerse a punto físicamente.

