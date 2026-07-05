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La Cámara Argentina de Emrpesas Mineras (CAEM) analizó la evolución de los precios en junio de cada uno de lso comodities que exporta Argentina y señaló que cotización internacional de los metales preciosos refleja las reconfiguraciones en las variables macroeconómicas globales y en el escenario de seguridad internacional.

El precio del oro registró un promedio de USD 4.605 por onza durante el período indicado, lo que significó un retroceso mensual del 2,8%. Por su parte, la plata mostró un comportamiento inverso al cotizar en 80 dólares por onza troy, anotando un avance del 6,9% en la comparación mensual.

El contexto geopolítico explica esta corrección selectiva en el valor de los activos de refugio. El acuerdo de alto al fuego en Medio Oriente alivió la tensión general, lo que redujo de forma directa la prima de riesgo y moderó la demanda de cobertura por parte de los inversores internacionales. En paralelo, el valor del oro se mantiene condicionado por tasas de interés reales elevadas y la expectativa de una política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED).

A nivel general, el desempeño del comercio exterior minero refleja la tracción de estas operaciones. Las exportaciones sectoriales totales alcanzaron los USD 636 millones en el mes, marcando un incremento interanual del 34,5%. El acumulado de los primeros cinco meses del año asciende a 3.890 millones de dólares, lo que representa una expansión del 73,8% respecto al mismo período del ejercicio previo.

El impacto macroeconómico general de la actividad se ubica en un plano complementario respecto a la relevancia del polo exportador metalífero. La minería registra una participación del 0,6% en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Sin embargo, su incidencia estratégica se manifiesta al captar el 17% de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) que ingresan al territorio argentino y al representar el 0,9% de la recaudación tributaria total del país.

Macizo del Deseado

Se recuerda que Santa Cruz se consolidó otra vez como la provincia líder en exportaciones mineras de Argentina, impulsada principalmente por las ventas de oro y plata. Los datos estadísticos oficiales de la Secretaría de Minería, fueron publicados recientemente por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) en su reporte mensual de datos y análisis del sector. Así se confirmó el rol estratégico del distrito patagónico en la generación de divisas y empleo registrado.

Durante los primeros cinco meses de 2026, la minería representó el 87,1% del total de las exportaciones de Santa Cruz, superando el promedio de otras regiones productoras tradicionales.

La variación interanual de las exportaciones mineras medidas en dólares entre mayo de 2026 y mayo de 2025 mostró un incremento del 39,7% para Santa Cruz. Este salto posiciona a la provincia al frente del crecimiento exportador nacional, seguida por San Juan con un 26,1%, Jujuy con un 17,1%, Salta con un 8,4% y Catamarca con un 7,2%.