Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá una nueva eliminación el próximo lunes 6 de julio, tras la conformación de una renovada placa planta; esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay apuntados como favoritos para abandonar el reality conducido por Santiago del Moro en las encuestas que circulan en redes.

Tras quedar todos en placa, la jornada del miércoles bajó a 12 de los nominados con voto positivo, por lo que quedaron: Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro.

En este marco, la audiencia evidenció que está dividida para votar a quién quiere que abandone la casa, por lo que hay muchas dudas; la encuesta realizada por “Fefe” Bongiorno, en la que enfrentó a JC, Majluf y Nigro, reveló que sus seguidores están mayormente en contra de Leandro, quien sumó el 68,3%.

Por detrás, apareció Alejandra Majluf con el 14,4% de los votos, por lo que sus seguidores no están divididos para elegir a quién quiere eliminar; luego, Juan Carlos López acumuló el 5,5% de los 23104 votos totales, donde apenas el 11,8% del total optó por elegir a los otros nominados.

A su vez, Diego Poggi utilizó su canal de difusión en Instagram para realizar su propia encuesta y los resultados dejaron dudas; en este caso, la más votada fue Majluf con más de 6000 votos, mientras que Nigro acumuló 5800; en este caso, Luana fue la tercera más votada y apareció con 4800.

Si estos resultados se repitieran el lunes, Gran Hermano Generación Dorada volvería a tener una definición mano a mano entre un hombre y una mujer.

Leé más notas de La Opinión Austral