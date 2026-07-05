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La Selección Argentina logró una sufrida pero valiosa victoria por 3 a 2 frente a Cabo Verde para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. En un partido que necesitó del tiempo suplementario para definirse, los goles de Lisandro “Licha” Martínez y Cristian “Cuti” Romero terminaron inclinando la balanza a favor del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Sin embargo, una vez consumada la clasificación, la atención de los hinchas se trasladó a un momento que había pasado inadvertido durante la transmisión. Un video captado minutos antes del inicio del encuentro mostró a los dos defensores protagonizando un llamativo ritual con agua bendita, una escena que rápidamente se viralizó y alimentó el folklore que rodea a la Scaloneta.

Agua bendita antes del partido

Las imágenes muestran a Cristian Romero y Lisandro Martínez acercándose al banco de suplentes en la antesala del encuentro por los 16avos de final del Mundial. Allí, un integrante del cuerpo de utilería les entregó una pequeña botella con agua bendita.

El primero en utilizarla fue el Cuti Romero. El defensor colocó unas gotas sobre sus manos, se persignó y luego se pasó el agua por la frente antes de dirigirse al campo de juego.

A su lado, “Licha” Martínez repitió el ritual, aunque con un gesto diferente. El zaguero tomó el agua bendita y decidió pasársela por las piernas antes de salir a disputar uno de los partidos más exigentes de la Selección Argentina en lo que va del certamen.

Lo que parecía una simple costumbre previa al encuentro terminó cobrando una dimensión inesperada cuando ambos futbolistas fueron determinantes durante el alargue.

Los dos sellaron la clasificación

La coincidencia no tardó en convertirse en una de las historias más comentadas del día.

En el tiempo suplementario, Martínez apareció en ataque para convertir el 2 a 1 parcial con un potente remate de zurda. Minutos más tarde, Cristian Romero conectó un cabezazo que significó el 3 a 2 definitivo y aseguró la clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026.

Tras el encuentro, el propio Romero confirmó el origen del ritual.

“Me la hice traer antes del partido, la usamos los dos“, reveló el defensor al ser consultado por los periodistas sobre el video que ya circulaba masivamente en las redes sociales.

La escena terminó alimentando el costado más cabulero del fútbol argentino, donde cada detalle parece adquirir un significado especial cuando los resultados acompañan.

Las cábalas de la Scaloneta

El ritual con agua bendita no es la única costumbre que acompaña al plantel argentino. Desde hace varios años, la Selección mantiene una serie de cábalas que los propios futbolistas reconocieron públicamente y que forman parte de la identidad del grupo.

Una de las más conocidas tiene como protagonistas a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Antes de cada partido, ambos repiten el mismo ritual compartiendo caramelos o gomitas, una costumbre que comenzó durante la Copa América 2021 y que mantuvieron en cada competencia posterior. Incluso, Paredes reveló en una oportunidad que siempre consume la misma cantidad y combinación de caramelos antes de salir a la cancha.

El mate también ocupa un lugar central dentro de la concentración. Los jugadores suelen compartir largas rondas durante los entrenamientos y en la previa de los partidos, una rutina que ayuda a mantener el clima distendido que caracteriza al grupo.

Otra de las tradiciones que salió a la luz durante el ciclo de Lionel Scaloni es la denominada “banda del palo santo”. Algunos integrantes del plantel acostumbran sahumar habitaciones y espacios de concentración antes de los encuentros como parte de un ritual relacionado con las buenas energías.

A eso se suman los tradicionales asados cuando el calendario lo permite, una costumbre que el plantel sostiene desde hace años y que consideran clave para fortalecer la convivencia.

Pese a que varias de estas cábalas ya son conocidas por los hinchas, los propios Leandro Paredes y Rodrigo De Paul admitieron que existen otros rituales que prefieren mantener en la intimidad. Según explicaron, hay costumbres que forman parte exclusivamente del grupo y que no tienen intención de revelar.

Con la clasificación asegurada, la Selección Argentina ya dejó atrás el sufrido triunfo sobre Cabo Verde y comenzó a preparar el próximo desafío. El martes enfrentará a Egipto por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, con la ilusión intacta y las cábalas que, para muchos, ya son parte inseparable del exitoso ciclo de la Scaloneta.