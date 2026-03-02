El Papa León XIV designó a García Cuerva como Administrador Apostólico de la Eparquía Armenia El arzobispo de Buenos Aires asumirá de manera provisoria la conducción pastoral de la comunidad católica armenia en el país, tras la aceptación de la renuncia del anterior responsable. El nombramiento fue publicado oficialmente por el Vaticano este 2 de marzo.

El papa León XIV designó este 2 de marzo de 2026 a monseñor Jorge Ignacio García Cuerva como Administrador Apostólico “sede vacante” de la Eparquía de San Gregorio de Narek en Buenos Aires, jurisdicción que atiende a la comunidad católica de rito armenio en Argentina.

La decisión fue dada a conocer por la Oficina de Prensa de la Santa Sede y difundida en forma simultánea en Roma y Buenos Aires a través de la Nunciatura Apostólica. El nombramiento se produjo luego de que el Pontífice aceptara la renuncia del anterior responsable de la eparquía.

La figura de Administrador Apostólico “sede vacante” implica que la jurisdicción eclesiástica se encuentra sin eparca —es decir, sin obispo titular propio— y que, hasta la designación de un nuevo pastor, el Papa encomienda su gobierno pastoral y administrativo a otro obispo.

En este caso, García Cuerva continuará al frente de la Arquidiócesis de Buenos Aires y, en paralelo, asumirá de manera transitoria la conducción de la Eparquía Armenia.

Una jurisdicción con identidad propia

La Eparquía de San Gregorio de Narek en Buenos Aires fue erigida en 1989 para atender a los fieles católicos de rito armenio en la Argentina. Su sede se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y forma parte de la Iglesia Católica Armenia, una de las Iglesias orientales católicas en comunión con Roma, que conserva su propia liturgia, lengua y tradiciones.

La comunidad armenia en el país tiene una fuerte presencia histórica y cultural, con una significativa concentración en Buenos Aires y otras ciudades argentinas, donde mantiene templos, instituciones educativas y espacios comunitarios.

El perfil del nuevo administrador

Jorge Ignacio García Cuerva nació el 12 de abril de 1968 en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Fue ordenado sacerdote en 1997 y desarrolló su ministerio pastoral en la diócesis de San Isidro, con un fuerte compromiso en el ámbito social y la pastoral carcelaria.

En 2017 fue nombrado obispo auxiliar de Lomas de Zamora y recibió la ordenación episcopal en 2018. En 2019 asumió como obispo de Río Gallegos y, el 26 de mayo de 2023, fue designado arzobispo de Buenos Aires. Tomó posesión de esa sede el 15 de julio del mismo año.

Con este nuevo encargo, el arzobispo suma una responsabilidad adicional dentro de la Iglesia en Argentina, acompañando pastoralmente a la comunidad armenia hasta que el Papa nombre un nuevo eparca.

La designación marca el inicio de una etapa de transición para la Eparquía de San Gregorio de Narek, mientras se espera el nombramiento definitivo de su próximo pastor.