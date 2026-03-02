Durante la última emisión de “Almorzando con Juana” (El Trece), Juana Viale mantuvo una conversación con Jimena Monteverde, en la que salió a la luz el complejo momento personal que atravesó la chef en las últimas semanas.

El tema surgió al recordar los cambios en la programación televisiva relacionados con Mirtha Legrand, ya que la cocinera no podía formar parte de “La noche de Mirtha” debido a sus compromisos laborales con “La cocina rebelde”; el suceso generó tensiones detrás de escena y un fuerte impacto emocional en Monteverde.

Según se comentó en la mesa, el conflicto llegó a tal punto que, la histórica conductora, habría advertido que, si Jimena no continuaba participando de su ciclo, ella misma dejaría el programa, lo que incrementó la presión en medio de las negociaciones.

En este marco, Juana se refirió cómo vivió Monteverde esos días de incertidumbre. “Vos te estresaste un poco”, le dijo la conductora a la cocinera y, agregó que “le lloraste a la abuela, le lloraste a todos los que te iban a buscar con el micrófono”.

Visiblemente sincera, Jimena, respondió: “Es que estaba angustiada, estaba angustiada”.

El intercambio dejó ver el costado más humano detrás de la televisión y mostró la cercanía entre ambas.

Además, el relato generó empatía entre los invitados y el público, ya que permitió conocer cómo las decisiones de programación pueden impactar en quienes forman parte de los ciclos, más allá de lo que se ve al aire.

La charla cerró con un clima distendido, dejando atrás la tensión inicial y demostrando que, pese a las dificultades, Monteverde logró atravesar el episodio acompañada por su entorno laboral y personal.

