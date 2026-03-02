Una abuela celebró sus 90 años de una manera tan inesperada como inolvidable y el video rápidamente se convirtió en un fenómeno viral en TikTok. Lo que parecía una entrada tranquila a su propia fiesta terminó transformándose en una escena cargada de energía, emoción y mucho rock.

La protagonista ingresó al salón acompañada por familiares, apoyada en un bastón y tomada del brazo de quienes parecían ser sus nietos. Todo indicaba que sería una entrada tradicional hasta que comenzó a sonar “I Want to Break Free” de Queen.

En cuanto arrancó la canción, la cumpleañera hizo algo que nadie esperaba: dejó el bastón a un costado y comenzó a bailar con una energía contagiosa.

Los aplausos, risas y ovaciones no tardaron en llenar el lugar. Su espontaneidad y vitalidad rompieron cualquier estereotipo sobre la edad y demostraron que las ganas de disfrutar no tienen fecha de vencimiento.

El momento fue compartido en TikTok por la usuaria Lore Valsecchi (bylorevalsecchi), quien publicó el video que acumuló miles de reproducciones, comentarios y compartidos en pocas horas.

Más emoción: una abuela de 100 años también se sumó

La escena tuvo un broche aún más emotivo. Dos abuelas más se sumaron a la pista para acompañarla en el festejo, y una de ellas tiene ¡100 años!

Juntas demostraron que la alegría, la amistad y el deseo de celebrar trascienden cualquier calendario. El público no dejó de alentarlas mientras bailaban al ritmo del clásico del rock.

El homenaje a la banda británica no terminó en la pista de baile. En otro video publicado por la misma usuaria, se puede ver que el fanatismo por Queen estaba presente en cada detalle de la fiesta.

La torta, de color amarillo pastel, estaba decorada con la icónica figura de Freddie Mercury levantando el brazo, en una clara referencia a sus legendarias presentaciones en vivo.

El video de la abuela que bailó en su fiesta de 90 años no solo se volvió viral por lo divertido del momento, sino también por el mensaje que dejó: la edad no es un límite para disfrutar, sorprender y compartir alegría.