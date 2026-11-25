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El papa León XIV designó al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, como coordinador internacional del nuevo Servicio de Animación Pastoral Penitenciaria, una estructura creada por el Vaticano para fortalecer y organizar la tarea de la Iglesia católica en los establecimientos penitenciarios de distintos países.

El nombramiento se hizo oficial este miércoles 25 de noviembre, a través del Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que también difundió el motu proprio mediante el cual el Pontífice dispuso la creación del organismo. García Cuerva ejercerá esta responsabilidad durante un período de cinco años.

La nueva estructura funcionará bajo la órbita del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, uno de los organismos de la Curia romana. Su principal objetivo será articular el trabajo pastoral que realizan las conferencias episcopales y las Iglesias particulares en las cárceles de todo el mundo.

Cuáles serán las funciones del nuevo organismo creado por el Vaticano

El Servicio de Animación Pastoral Penitenciaria tendrá como principal misión promover y fortalecer la presencia de la Iglesia católica en los establecimientos penitenciarios, además de acompañar espiritualmente a las personas privadas de su libertad.

Entre sus objetivos también se encuentra mejorar la formación de los agentes pastorales que desarrollan tareas religiosas en las cárceles y generar mayores instancias de coordinación entre las distintas comunidades eclesiásticas que trabajan en el ámbito penitenciario.

Uno de los principios centrales que orientará sus acciones será la defensa de la dignidad de la persona humana en el contexto de la detención. En ese sentido, el Vaticano buscará impulsar iniciativas que permitan reforzar el acompañamiento de las personas detenidas y promover el respeto por sus derechos humanos.

La capacitación de quienes realizan tareas pastorales también tendrá un lugar destacado. La intención es proporcionar herramientas para mejorar la asistencia religiosa y fortalecer los vínculos entre las instituciones de la Iglesia que intervienen en los sistemas penitenciarios.

Jorge García Cuerva y su trayectoria en la pastoral penitenciaria

La designación de García Cuerva representa una ampliación de las responsabilidades que el arzobispo de Buenos Aires ya desempeñaba en el ámbito de la pastoral penitenciaria internacional.

El 6 de diciembre de 2025, el papa León XIV lo había nombrado delegado pontificio ante la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC, por sus siglas en inglés).

A partir de esa designación, el religioso argentino asumió la representación del Pontífice ante una organización internacional vinculada con el acompañamiento espiritual y religioso de las personas privadas de su libertad.

Ahora, con la creación del nuevo servicio y su nombramiento como coordinador internacional, García Cuerva tendrá una responsabilidad de mayor alcance institucional. Su tarea estará centrada en organizar, articular e impulsar las iniciativas pastorales de la Iglesia católica en los establecimientos penitenciarios de distintas regiones del mundo.

Durante los próximos cinco años deberá trabajar para cumplir los objetivos establecidos por el Vaticano y fortalecer la cooperación entre las conferencias episcopales y las Iglesias locales.

Con esta decisión, León XIV busca consolidar una estructura internacional que permita coordinar el acompañamiento pastoral en los establecimientos penitenciarios y reforzar el compromiso de la Iglesia con las personas privadas de su libertad.

La designación de Jorge García Cuerva también otorga al arzobispo porteño un papel central en esta nueva etapa de la pastoral penitenciaria del Vaticano, con responsabilidades que trascienden el ámbito argentino y se proyectan a nivel mundial.

El nuevo organismo tendrá entre sus desafíos fortalecer la presencia religiosa en las cárceles, formar a los agentes pastorales y promover la defensa de la dignidad humana durante el cumplimiento de las penas.