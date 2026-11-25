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El especialista César Augusto Lerena adviritó sobre las distintas modalidades de lo que denomina colonización blanda en el Atlántico Sur y cuestionó el rol de las certificadoras privadas extranjeras —en particular la británica Marine Stewardship Council (MSC)— en las pesquerías argentinas y en las Islas Malvinas.

En un texto que tituló “La pesca y la colonización blanda” detalló el avance de las acciones judiciales promovidas ante el Juzgado Federal de Río Grande contra empresas y proveedores vinculados a la pesca ilegal en el archipiélago, y reclama que sea el Estado nacional el único encargado de auditar y respaldar la producción local.

Doctor en Ciencias Veterinarias, consultor y autor de una treintena de libros sobre la actividad marítima, Lerena preside actualmente la Fundación Agustina Lerena y el Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). A lo largo de su extensa trayectoria pública y académica, se desempeñó como exsecretario de Estado, asesor de la Presidencia de la Nación y de ambas cámaras del Congreso Nacional, exinspector federal del SENASA y docente universitario.

Las Islas Malvinas, situadas en el Atlántico Sur.

“La pesca y la colonización blanda“

A continuación, La Opinión Austral reproduce de manera íntegra el análisis del especialista.

“En 2020 escribimos que está muy bien que todos los años reclamemos nuestros derechos ante los organismos multilaterales; que busquemos nuevos apoyos; que les recordemos a los argentinos las fechas alusivas a nuestras luchas soberanas y que las resaltemos, pueden servirnos para mantener viva la llama de la nacionalidad y para abroquelarnos atrás de una causa justa; pero, no alcanza. No basta la enunciación de derechos, se requieren acciones“, señaló el profesional en el texto “Hay certificadoras de pesca ilegal”, con fecha del 29/1/2020.

“El mundo sigue utilizando las acciones bélicas para atemorizar a los países menos desarrollados. El mismo efecto pueden ocasionar la exhibición de nuevos armamentos, como la reciente flota híbrida presentada por la Armada Británica quien manifestó “que en horas podría estar en Malvinas” (Alejo Sanchez Piccat, Escenario Mundial, 19/11/26); pero, hay formas más sutiles e igualmente graves de colonizar un pueblo y quedarse con sus recursos”.

En este escenario, la “Fundación Agustina Lerena lleva adelante una Demanda Colectiva en el Juzgado Federal de Río Grande a cargo de la Jueza Mariel Borruto que, entre otras disposiciones dio lugar a la medida cautelar contra la pesca ilegal de españoles e isleños británicos en Malvinas. Así las cosas, se está en la etapa del envío de los exhortos al extranjero y de ampliar la demanda contra los buques coreanos y taiwaneses y, también, sobre los proveedores de bienes y servicios a empresas con embarcaciones que pescan en Malvinas; empresas, que tienen instalaciones y, filiales en Argentina y, también, sociedades pesqueras, que mantienen operaciones o participaciones empresariales en la Argentina continental e insular”.

La jueza federal de Río Grande, Dra. Mariel Borruto, aceptó la demanda colectiva.

“Los argentinos en su mayoría y, en especial los funcionarios, no parecen haberse enterado que la Corona Británica tiene un territorio argentino invadido equivalente a toda su superficie continental argentina (descontando Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) y que explota nuestros recursos naturales afectando el medio marino; la sostenibilidad de las especies y el desarrollo nacional pese a la Res. 31/49 de las Naciones Unidas que ya les indicaba a los ingleses en 1976 que no debían innovar en los espacios invadidos”.

Agregó que “para ese año los británicos ocupaban 20 mil km2 en los archipiélagos del sur y su economía era precaria. A partir de la guerra de 1982 amplían su invasión a 1.639.900 Km2 y, extraen todos los años un promedio de 250.000 toneladas de recursos pesqueros; además que a partir de 2028 iniciarán la extracción petrolera. Hoy tienen un PBI de 100.000 dólares por habitante”.

Durante el gobierno de Menem-Cavallo se firmó el Decreto 2654/90 con el pretexto de la “Declaración Conjunta sobre Conservación de Recursos Pesqueros” con el Reino Unido, que en su art. 1° decía: “Establécese la prohibición completa y temporaria de pesca comercial para buques de todas las banderas en el área de la ZEE argentina descripta en el Anexo del presente Decreto”; zona que no era otra, que la que rodeaba a las islas Malvinas. Que se investigue en forma conjunta con los invasores, ya es una política vergonzosa; pero que, además, se les asegure que no haya buque alguno pescando en el área ocupada es de una sumisión total, inadmisible y deshonrosa. En el barrio hubiesen dicho “se bajaron los lompa”.

“Malvinas no estaría en manos de los isleños británicos sino no hubieran existido todos estos gobiernos nacionales, gerentes obedientes de la monarquía inglesa colonizadora; si hubieran acordado adecuadamente para terminar con el apoyo logístico de Uruguay y Chile; si el gobierno argentino controlara el tránsito de mercaderías en la ZEE Argentina; si los buques argentinos pescaran en alta mar en iguales condiciones que los extranjeros que pescan a distancia; pero también, si la Argentina dejara de tolerar que empresas proveedoras desde el continente argentino le presten asistencia a los buques que operan en Malvinas, están asociados directa o indirectamente a isleños británicos y, se dejasen de instrumentar políticas nacionales que cada día generan más dependencia al Reino Unido y encarecen las operaciones productivas nacionales, quitándole competitividad a los productos argentinos”.

“No nos referiremos ahora a las múltiples empresas británicas que explotan nuestros recursos pesqueros en la Argentina continental bajo el amparo de la Ley 24.184 o el DNU 70/2023, ya por todos conocidas; sino, a otras políticas nacionales que debilitan nuestra autonomía y encarecen y burocratizan nuestras exportaciones o aquellas que favorecen a los isleños británicos”.

Colonización blanda

Más adelante, lerena, señaló: “Describiremos aquí solo tres ejemplos de colonización blanda: el primero: la reiterada e ignorante iniciativa frustrada de abrir el mar argentino a las flotas extranjeras que, además, hubiese llevado a la quiebra a todo el sector pesquero exportador y terminado con el último bastión soberano en el mar, cual es la presencia de más de 500 buques nacionales ocupando el Atlántico Sur. El mar argentino, canon mediante, sería tierra de nadie, además de debilitar a todos los pueblos patagónicos; nada mejor para la ocupación británica de Malvinas que una Patagonia ausente.”

“El segundo: el Congreso “debate” dos erróneos proyectos sobre “trazabilidad”, que nos habremos de referir con más profundidad en un próximo artículo y aquí, solamente diremos: mientras se argumenta, que la Unión Europea reclama su implementación, la propia Unión Europea hace “la vista gorda” a los rótulos de los productos capturados ilegalmente en Malvinas que refieren a “Pesca Austral” o a “FAO 41” y no a “Pesca en Malvinas”. Además, la trazabilidad sin control blanquearía la “pesca ilegal” y, agregará una nueva barrera para-arancelaria”.

“Y llegamos al tercer ejemplo: la empresa británica Marine Stewardship Council (MSC) que audita y otorga sellos, a través de certificaciones de las pesquerías en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) continental y de Malvinas”.

Vieira patagónica, una de las pesquerías certificadas con sello de calidad.

“La MSC certificó el 7/12/2006 en la ZEE continental y recertificó hasta 2028 a la Vieira patagónica; la anchoíta argentina se certificó en 2011 pero fue dada de baja y, la Centolla certificada el 8/3/2022 para las empresas nacionales de capital ruso Centomar y Bentónicos de Argentina y Crustáceos del Sur y, el 10/26 certificó a Food Partners Patagonia y Wanchese Argentina, de capital belga y canadiense respectivamente. También certificó el 20/3/2025 el langostino en el mar territorial de Chubut y el 11/2/2026 en la ZEE”.

“También, están en proceso de Proyecto de Mejora Pesquera la pesquería de arrastre de fondo de merluza hubbsi (principalmente stock sur); el Pez Palo; la Merluza Negra y, el calamar Illex argentinus, este último promovido por la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA) con el objetivo de lograr una evaluación completa de la británica MSC en 2027-2028. Y lo festejan…generando una nueva dependencia a las exportaciones argentinas”.

Por otra parte, “la misma MSC certificó en Malvinas y Georgias el 6/3/2014 la merluza negra; re-certificada hasta el 30/6/2029 y, en la página fisheries.msc.org puede verse que las certificaciones son válidas por cinco años, sujetas a auditorías de vigilancia anuales y a condiciones de mejora cuando las haya, mostrando la dependencia encubierta”.

“SeaFood Media Group (FIS) el 16/9/2014 informó: Tras su evaluación quinquenal del MSC, la pesquería de palangre de merluza negra de Georgias del Sur ha sido certificada por tercera vez como una pesquería sostenible y bien gestionada por el gobierno de Georgias del Sur, según el boletín del gobierno y lo ha hecho con el asesoramiento y apoyo científico del British Antarctic Survey (BAS) y el Centro de Ciencias británico del Medio Ambiente y la Pesca (nada más parcial). Que la MSC certifique además de Malvinas las pesquerías de Georgias, demuestra el interés netamente comercial de esa certificadora, porque resulta absolutamente inaceptable que pueda considerarse una buena gestión pesquera una pesca que es absolutamente ilegal“, explicó el profesional.

Administración de la pesca y el mar

“En 2021, representantes de las joint venture españoles-isleños indicaron que estaban trabajando junto al gobierno ilegal de Malvinas para iniciar la evaluación de MSC del Calamar loligo. Es decir, bajo la apariencia de una certificación, que incluye cobros por supuestas certificaciones y servicios se privatiza voluntariamente la administración de la pesca y el mar y, técnicos privados (organismos de evaluación de la conformidad CABs) que trabajan bajo el estándar de MSC, le dicen a los empresarios y trabajadores calificados: quiénes, cómo y dónde deben pescar; como si este arte heredado de sus ancestros, que les ha permitido hacer crecer sus flotas y plantas industriales, a la par de asegurar la sostenibilidad del recurso y comerciar con éxito en todo el mundo, no fuera de su conocimiento”.

“En la actividad empresaria pesquera la selección natural ha sido una constante (ya no están quienes no pudieron estar). Ah…es una cuestión de marketing, los comercios piden ese sello dice la certificadora. Alguien habrá olvidado que los funcionarios de los países compradores y auditores de los importadores verifican desde el nacimiento de la industria pesquera en la Argentina cómo se captura y procesa en el país. Aunque, es verdad, los gobiernos argentinos y este en particular, ha devaluado y debilitado las capacidades del Estado (el control, la ciencia y la investigación)”.

Aun así, “las instituciones del Estado, que manejan las cuestiones relativas a la biología, el stock, su manejo y sus buenas prácticas, vienen desde hace 70 años contribuyendo al desarrollo extractivo e industrial de la pesca; industria que exporta sus productos a los mercados más exigentes del mundo y cuya intervención les ha permitido contar con una administración sostenible de los recursos, pese a los errores de algunos agentes de la política. No nos olvidamos de todos aquellos que contribuyeron al crecimiento y prestigio en el mundo de la industria nacional pesquera”.

“Ahora bien, ¿puede la Argentina, poner a disposición de una certificadora británica, toda la información de sus instituciones respecto a la disponibilidad y administración de los recursos argentinos? Y, más aún, si esta certificadora también certifica las pesquerías de Malvinas. ¿Están interesados los isleños en la información sobre las pesquerías argentinas? Por supuesto que sí, por algo se firmó el acuerdo de investigación conjunta entre Argentina y el Reino Unido en 1990″.

“Sería ingenuo creer que en el conflicto de soberanía que vive la Argentina, el Reino Unido no utilice todos los recursos disponibles en el plano político y de inteligencia y por lo tanto es inadmisible cualquier colaboración argentina -o a través de proveedores argentinos-mientras el Reino Unido administre y explote los recursos argentinos en Malvinas. En su poema Argentina y conquista del Río de la Plata publicado en Lisboa en 1602, Martín del Barco Centenera definió a los corsarios ingleses Francis Drake y Thomas Cavendish como la gran amenaza externa para el “argentino reino”. Nada parece haber cambiado. No creemos en invasores buenos”.

“Entre 1990 y mediados de la década del 2000 funcionó la South Atlantic Fisheries Commission (SAFC), creada por las Declaraciones Conjuntas de Madrid (1989-1990). Esa fórmula permitió que la Argentina realizara campañas conjuntas cediendo datos científicos, en los que nuestro país aportaba recursos humanos y operativos calificados y, se discutieron medidas de conservación, sin reconocer soberanía por ninguna de las partes”.

“¿Sin reconocer soberanía? La Argentina cedió soberanía científica y económica al Reino Unido. ¿Qué aporte podía hacer el Reino Unido a la Argentina a través de una investigación conjunta? Ninguno, más que solventar los costos de la investigación. Hubo transferencia -no intercambio de datos mientras la administración de las islas y de sus recursos siguió en manos británicas, fortaleciendo su posición en las Islas y el Atlántico Suroccidental”.

“Incluso, no hace falta que el MSC transfiera datos de las aguas continentales argentinas a los isleños. El simple hecho de certificar una pesquería que opera bajo la administración de las islas ya implica, para Argentina, un acto de reconocimiento comercial del status quo. Eso es coherente con la lógica de que cualquier fortalecimiento de la posición británica debilita la recuperación argentina del territorio”.

“El MSC no es un organismo estatal ni otorga derechos de pesca, es un sello privado de mercado. Pero, en el diferendo de soberanía, como el de Malvinas, esa distinción formal no anula los efectos políticos señalados”.

En la práctica, “este sello se convierte en una barrera para-arancelaria de hecho. Es decir, es poco serio que el propio exportador instale entre sus clientes las bondades de una certificación, que puede ser retirada cuando unilateralmente lo crea el certificador”.

“Entiéndase bien, toda la exportación argentina puesta en manos de un certificador privado británico. No es un requisito del gobierno, pero sí del mercado, dicen los promotores de la certificación. La FAO lleva años analizando este fenómeno de estándares privados y encuentra negativos los costos y la exclusión que generan, especialmente para países en desarrollo. El MSC no sustituye al INIDEP, a SENASA ni a la Subsecretaría de Pesca, los usa gratuitamente. Un sello oficial argentino que combinase el rigor científico del INIDEP, la capacidad sanitaria del SENASA y el marco de administración nacional, sería más completo e integrado que un ecolabel privado que no genera datos propios y, todo ello ocurre, sin tener bajo control la captura, los desembarcos y los procesos de transformación”. E

“El llamado sello azul del MSC es puro marketing y, a la Argentina -con su profundo conocimiento en la materia- y a las empresas, les saldría más barato y con menor dependencia, fortalecer la confianza internacional de los organismos nacionales. Y ello, sin evaluar la gravedad de la pérdida de soberanía de la Argentina en la exportación de sus productos. El certificador debe ser el Estado, independientemente que para ello las empresas o cámaras puedan recurrir a consultores privados como en cualquier otra habilitación; aunque, la administración o manejo de las pesquerías debe estar en manos de la Autoridad de Aplicación que es quien tiene la idoneidad y los instrumentos para hacerlo y, no en organizaciones privadas que ni siquiera tienen su asiento en la Argentina productora”.

Los “estándares privados” en general no superan -en la Argentina- a la administración de las pesquerías por parte de los organismos públicos; que, en todo caso hay hacer más eficientes.

Amén de ello, el MSC ha certificado productos en áreas en conflicto y zonas en disputa: La crisis del Atlántico Nordeste, fue una de las mayores controversias sobre la pesca de caballa (mackerel), donde Islandia, Groenlandia y las Islas Feroe se asignaban unilateralmente cuotas de pesca. Otro caso fue en las aguas del Antártico (Mar de Ross) donde científicos y ONGs criticaron fuertemente al MSC por certificar la pesca de la codiciada merluza negra (toothfish) en zonas remotas y vulnerables del Antártico, áreas reguladas bajo estrictos comités internacionales.

También, “el caso del Sáhara Occidental (Ocupación de Marruecos), un caso muy crítico de tensión política que involucró a las flotas que operan bajo licencias marroquíes en las aguas del Sáhara Occidental; a pesar de que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinaron que los acuerdos pesqueros de Marruecos en esa zona violaban el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y, por supuesto el caso de Malvinas, donde contradicen lo resuelto por la Res. 31/49 de las Naciones Unidas”.

“Dentro de las empresas que incluirá la ampliación de la Demanda Colectiva de la Fundación Agustina Lerena, estará la empresa británica Marine Stewardship Council (MSC) y todas aquellas que directa o indirectamente contribuyen a la consolidación del Reino Unido en Malvinas y el deterioro del medio ambiente argentino”.