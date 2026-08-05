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El Gobierno nacional confirmó oficialmente la visita del papa León XIV a la Argentina. El viaje apostólico se realizará entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 y tendrá como principales destinos a Buenos Aires, Luján y Córdoba.

La llegada del Santo Padre marcará un acontecimiento histórico para la Iglesia argentina, ya que será el regreso de un Papa al país después de casi cuatro décadas.

El anuncio fue realizado por el Gobierno nacional, que comenzó a delinear junto a la Santa Sede los detalles de una agenda que todavía será comunicada oficialmente en su totalidad.

Las ciudades elegidas para la visita del Papa

Según confirmó el canciller Pablo Quirno, durante una conferencia de prensa, las actividades del pontífice estarán concentradas en tres puntos del país: la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

La elección de Córdoba responde al peso de la comunidad católica en la provincia y a su importancia como punto de encuentro para fieles de distintas regiones.

Desde el Ejecutivo indicaron que la definición de las sedes estuvo vinculada a criterios pastorales y religiosos, y no a cuestiones políticas o partidarias.

Una visita con perfil pastoral

El Gobierno remarcó que el objetivo es preservar el carácter espiritual de la presencia del Papa en Argentina.

“No vamos a hacer de esto una visita política”, afirmó Quirno, quien destacó que el viaje debe ser entendido como un encuentro de fe y no como un acto partidario.

Durante su estadía, León XIV mantendrá además una reunión oficial con el presidente Javier Milei, luego del encuentro que ambos mantuvieron previamente en Roma.

Cómo comenzó la organización del viaje

La visita comenzó a gestarse luego de la invitación formal realizada por el presidente Milei al Papa en febrero de este año.

El propio Quirno había entregado la invitación durante una visita al Vaticano, dando inicio a las conversaciones diplomáticas para concretar el viaje apostólico.

La gira de León XIV también incluirá escalas en Uruguay y Perú.

Preparan un operativo especial de seguridad

Para coordinar la llegada del pontífice, el Gobierno nacional avanzará con un decreto que declarará la visita de interés nacional.

Además, se conformará una mesa de trabajo con distintos organismos del Estado para definir aspectos vinculados con logística, protocolo y seguridad.

El operativo estará a cargo de un comando unificado encabezado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de todas las actividades previstas.

La visita del papa León XIV ya genera expectativa entre los fieles argentinos y se perfila como uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años.