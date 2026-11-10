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En el marco de la intensa agenda que desarrolla en la Argentina, el papa León XIV se trasladó este martes a Córdoba, donde encabezará una misa multitudinaria y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia. La actividad se desarrollará en distintos puntos de la capital provincial y contará con la llegada de contingentes provenientes de diferentes lugares del país.

El Sumo Pontífice abordó el avión en Aeroparque Jorge Newbery a las 7:30 y arribó a las 9:00 al aeropuerto internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba.

A las 10:00 está prevista la celebración de una misa en la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA). De acuerdo con el programa difundido por la Santa Sede y el Arzobispado de Córdoba, el Papa recorrerá el predio en el papamóvil.

Luego de la celebración religiosa, alrededor de las 11:45, realizará un recorrido por distintos sectores de la ciudad. El trayecto comenzará en el Nudo Vial Tropezón, desde donde se trasladará en cápsula hasta avenida Colón 1300. Allí continuará en papamóvil por avenida Colón, avenida General Paz, avenida Vélez Sarsfield y avenida Hipólito Yrigoyen.

También está previsto un saludo desde el balcón del Arzobispado de Córdoba, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 98.

A las 15:15, León XIV participará de un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, diáconos, sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas. El público podrá acompañar la actividad desde Plaza San Martín, de pie y sin necesidad de inscripción.

Desde la tarde del lunes comenzaron a llegar a Córdoba los distintos contingentes que participarán de las jornadas. En paralelo, se desplegaron operativos de seguridad y controles en las rutas y principales accesos, con la intervención de Policía Caminera y otras dependencias, para verificar la documentación y las condiciones de los vehículos.

La Policía de Córdoba también acompaña el ingreso de los asistentes al predio de FAdeA, con presencia en los accesos y distintos puntos de control para ordenar la circulación y brindar seguridad durante la jornada.

El regreso a Buenos Aires y las próximas actividades

A las 16:55, el Papa tomará un vuelo de regreso a Buenos Aires desde el aeropuerto Ambrosio Taravella. La jornada continuará en la capital del país con su participación en una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

La agenda del miércoles comenzará a las 8:00 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto.

Más tarde, a las 10:00, León XIV oficiará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La convocatoria contempla una movilización masiva de fieles en las inmediaciones del santuario y de la plaza Belgrano, con una concurrencia calculada en millones de personas.

Finalmente, el Sumo Pontífice se despedirá de la Argentina a las 14:00, durante una ceremonia formal en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Desde allí partirá en un avión con destino a Lima, Perú, donde concluirá su gira por Latinoamérica.