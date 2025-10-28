Durante gala temática de comida árabe en “MasterChef Celebrity” (Telefe), Agustín “Cachete” Sierra protagonizó uno de los momentos más divertidos de la noche; con su habitual simpatía, el actor sorprendió al jurado con un comentario inesperado sobre Pampita, en referencia al “pan pita” que debía preparar como parte del desafío culinario.

La escena no tardó en viralizarse y generó una ola de risas en el estudio; la consigna de la jornada consistía en elaborar kebabs de cordero acompañados por dips de yogur y pan pita, una receta tradicional que exigía precisión.

Cachete, confiado en su plato, decidió ponerle su toque personal; cuando Damián Betular le comentó que “el pan pita debía ser hueco para poder meterle todo adentro”, el actor no dudó en aprovechar la oportunidad para lanzar una ocurrencia pícara. “Esa no me la tiraste cuando pasaste… La conozco a Carolina hasta ahí”, dijo, aludiendo a la modelo Pampita.

En ese instante, Betular intentó mantener la compostura, pero terminó riéndose junto a Germán Martitegui y Donato De Santis, quienes celebraron la espontaneidad del comentario; Wanda Nara, por su parte, no pudo contener la risa desde su rol de conductora, rematando el momento con una expresión divertida.

Más allá del humor, el plato de Cachete fue bien recibido; Betular destacó el sabor y la textura, aunque señaló algunas fallas técnicas menores; Martitegui valoró su presentación y Donato elogió la combinación de especias.

En las redes, los espectadores replicaron el video con comentarios celebrando la naturalidad del momento; muchos destacaron la buena onda entre el jurado y los concursantes, un ingrediente clave en esta temporada del reality.

