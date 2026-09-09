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La Causa Malvinas sigue ocupando la agenda política argentina y también en el Reino Unido.

El próximo viernes, los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, llegarán este viernes a Tierra del Fuego para recorrer el lugar donde se instalará el obrador de la futura Base Naval Integrada y el Polo Logístico. La visita forma parte de la agenda que el Gobierno nacional impulsa para reforzar la infraestructura estratégica en el extremo sur y su proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida.

El canciller Pablo Quierno es uno de lso funcionarios argentinos que llegarán a Tierra del Fuego.

Mientras tanto, a casi una semana del anuncio del presidente Javier Milei por cadena nacional que Argentina multará a empresas que integren el conglomerado de empresas para explotar el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte y que se avanzará en la construcción de la Base Naval Integrada, el primer ministro británico Andy Burnham habló de la soberanía de las Islas Malvinas: “Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas”.

Gran Bretaña

El líder del gobernante Partido Laborista expuso en la Cámara de los Comunes sobre la disputa territorial por el archipiélago. “Respetaremos los derechos de los isleños que decidieron ser británicos”, confirmó según lo informado por TN.

“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos”, completó.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 4 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

En relación al referéndum de 2013 en el archipiélago del Atlántico Sur, bajo ocupación británica desde 1833, que determinó que un 99% de los participantes eligieron permanecer bajo soberanía del Reino Unido.

El referente de los laboristas no mencionó a Milei ni a la Argentina que había planteado previamente: “No es ningún misterio que Argentina está amenazando a las Malvinas. Tenemos que mostrar que la soberanía de este territorio británico no es negociable”.

Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 5 de septiembre de 2026.

Más repercusiones

La secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, había dicho en una presentación en la Cámara de los Comunes del Parlamento que “no hay duda” sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Malvinas. La funcionaria planteó: “No hay duda de nuestro compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas”.

La integrante de la cancillería británica igualmente destacó la alianza con Estados Unidos y rechazó que las medidas dispuestas por el Presidente vayan a tener impacto en la soberanía de las Malvinas. McNeill destacó: “Estados Unidos es nuestro aliado más cercano. Ellos tampoco tienen ninguna duda sobre nuestro apoyo inquebrantable a los isleños”, afirmó.

Recientemente, La Opinión Austral entrevistó en exclusiva a Alicia Castro, exembajadora argentina ante el Reino Unido y la República Bolivariana de Venezuela, y postuló: “Milei postula que Estados Unidos apoyaría a la Argentina en la cuestión Malvinas. ¿Qué significaría ese apoyo? Nada, porque eso no nos devolvería la soberanía. Milei lo anuncia como si eso asegurara que la Argentina puede recuperar la administración de las Islas Malvinas que perdimos en 1833 con una invasión por la fuerza”.