DOLOR EN LA GENTE Y EL PERIODISMO

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Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles a los 82 años y dejó atrás una extensa trayectoria en el periodismo argentino, marcada por su estilo provocador, irreverente, polémico y por una permanente búsqueda de la noticia.

Conductor y productor de televisión y radio, director de medios gráficos y digitales, Gelblung trabajó hasta sus últimos días. Su figura atravesó distintas épocas y formatos de la comunicación argentina, desde los medios gráficos hasta la televisión y la radio, con una presencia que se convirtió en una marca propia.

La noticia de su muerte generó rápidamente repercusiones entre periodistas, dirigentes políticos, colegas y distintas personalidades que compartieron parte de su recorrido profesional y personal.

El último adiós a Chiche Gelblung

El velatorio de Samuel Gelblung comenzó este miércoles a las 10:30 en la sede de la AMIA, ubicada en Loyola 1139.

Según se informó, a las 15 sus restos serán trasladados al Cementerio de La Tablada. El ingreso para el cortejo será por la parte nueva, sobre la calle Donovan.

El momento de la despedida reúne a familiares, amigos y figuras vinculadas a las distintas etapas de la carrera del periodista, cuya actividad profesional se extendió durante décadas.

Una despedida atravesada por el periodismo

La muerte de Chiche Gelblung provocó mensajes de reconocimiento desde distintos ámbitos. Las palabras elegidas por quienes lo conocieron coinciden en destacar su capacidad para buscar información, su intensidad profesional y una personalidad que difícilmente pasaba inadvertida.

Luis Ventura lo recordó como un periodista que nunca dejaba de perseguir una noticia.

“Era el tipo que, si no tenía la noticia, la buscaba y la encontraba. Sabía que tenía que tener la tapa, el valor agregado permanentemente”, expresó.

Ventura también recuperó una anécdota ocurrida durante una entrega de los premios Martín Fierro, cuando Gelblung llegó al evento después de haberse golpeado y ensangrentado.

“En una entrega de los premios veo que llega ensangrentado. Le pregunto ‘¿De dónde venís?, ¿de la guerra?’. Y me responde que se había apurado porque su rubro estaba entre los primeros. Se desmoronó, se golpeó, pero vino igual y recibió el premio”, contó.

Para Ventura, aquella escena resumía la relación que Gelblung tenía con su profesión: una búsqueda permanente y una exigencia que lo acompañó hasta el final.

Mauricio Macri: “Incisivo, inteligente y auténtico”

Entre los mensajes de despedida también estuvo el del expresidente Mauricio Macri, quien recordó sus diferentes vínculos con el periodista a lo largo de los años.

“Chiche Gelblung marcó una época y un rumbo en el periodismo argentino. Tuve muchos momentos de relación periodística con él: en el ámbito social, en Boca, después en la Ciudad y, finalmente, como presidente”, escribió.

Y agregó: “Chiche siempre estuvo ahí: incisivo, inteligente y auténtico. Lo vamos a extrañar”.

Macri también envió un saludo a la familia del periodista: “Le mando un beso enorme a su mujer, a sus hijos y a toda la familia”.

Jonathan Viale lo despidió recordando a Mauro Viale

Jonathan Viale también dedicó unas palabras a Gelblung y vinculó su figura con la de su propio padre, el periodista Mauro Viale.

“Ya sabés lo que te diría Mauro. Sos un animal periodístico, como él. Máquinas de trabajo. Obsesivos. Sensibles pero imparables. Metódicos, lúcidos, con ese olfato voraz para ser distinto. De esos periodistas que no esperan que la noticia llegue, la van a buscar”, expresó.

El mensaje puso el foco en una característica que marcó la carrera de Gelblung: su búsqueda activa de la información y su obsesión por encontrar aquello que pudiera convertirse en noticia.

Flor de la V: “Un periodista inquieto, curioso, apasionado”

Florencia de la Ve fue otra de las figuras que lo despidió en las primeras horas posteriores a su muerte.

“Un periodista inquieto, curioso, apasionado, de esos que hicieron de preguntar un oficio y dejaron una marca imposible de borrar. Hoy despedimos a un hombre que atravesó generaciones, formatos y épocas sin perder nunca las ganas de contar”, expresó.

La frase resume el recorrido de Gelblung por diferentes medios y generaciones de periodistas y espectadores.

“Vivía para el trabajo”

Analía Graffigna, locutora de Radio Del Plata, habló sobre la intensidad con la que Gelblung ejercía su profesión y recordó la relación que mantuvo con él pese a las diferencias ideológicas.

“Era una de esas personas que vivía para el trabajo y la vara de la autoexigencia la quería traspasar a sus compañeros”, señaló.

El trabajo ocupó un lugar central durante toda la trayectoria de Gelblung, que continuó al frente de sus espacios periodísticos hasta sus últimos días.

La despedida de Jorge Macri

Jorge Macri también se sumó a los mensajes de despedida y destacó una de las particularidades que tenía Gelblung durante sus entrevistas: la capacidad de hacer sentir al entrevistado que tenía algo importante para aportar.

Su recuerdo se incorporó a una larga lista de mensajes publicados durante la mañana de este miércoles, mientras se desarrollaba el velatorio del periodista.

Waldo Wolff: “Un distinto”

El dirigente Waldo Wolff también recordó a Gelblung con una breve despedida en la que destacó distintos aspectos de su personalidad.

“Chiche Gelblung Z’L. QEPD. Divertido, polemista, pintoresco. Un distinto. Se lo va a extrañar. Un abrazo grande a su familia”, escribió.

La expresión “Z’L”, utilizada en el mensaje, corresponde a “Zijronó LiBerajá”, una fórmula hebrea que significa “de bendito recuerdo”.

El mensaje de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich también expresó sus condolencias a la familia y destacó el lugar que Gelblung ocupó en el periodismo argentino.

Patricia Bullrich habló en exclusiva Chiche Gelblung (Crónica/Carlos Ventura)

“Un abrazo enorme a toda la familia de Chiche en este momento. Fue una voz muy importante de nuestro país, siempre comprometido con su trabajo y ejerciendo el periodismo con honestidad”, escribió.

Miguel Ángel Pierri: 37 años de amistad

El abogado Miguel Ángel Pierri despidió a Gelblung desde las redes sociales y puso el acento en una relación de 37 años.

“Se fue Chiche Geblun, amigo entrañable, 37 años de disfrutarlo, vivirlo, fuimos y somos familia, está y estuvo en todos los momentos de nuestra vida, presente en la mesa de cada sábado. Te vamos a extrañar. Abz a nuestra amada Cristina y a sus hijos”, expresó.

El recuerdo desde el “Robo del Siglo”

Luis Mario Vitette Sellanes, uno de los hombres que participaron del denominado Robo del Siglo, también publicó un mensaje de despedida acompañado por fotografías de las entrevistas que mantuvo con Gelblung. “Samuel ‘Chiche’ Gelblung. Z’ L”, escribió.

Las entrevistas y el contacto con personajes de diferentes ámbitos formaron parte de la identidad periodística que Gelblung construyó durante su extensa carrera.

Crónica TV y una despedida en silencio

Uno de los homenajes más significativos ocurrió en Crónica TV, canal en el que Gelblung trabajó hasta sus últimos días.

A las 7:30, mientras el canal desarrollaba su programación habitual, la pantalla dejó de lado por unos instantes las tradicionales placas rojas. La emisión quedó en negro y apareció un mensaje para anunciar la muerte del periodista.

“Murió Chiche”, decía la pantalla.

Luego, el conductor Gustavo Chapur lo despidió como “nuestro compañero, maestro, leyenda del periodismo argentino”, y recordó que se trataba de una figura emblemática que había continuado trabajando hasta el final.

El tradicional cintillo rojo de Crónica TV fue reemplazado por uno negro para acompañar el duelo por una de las figuras históricas de la señal.

Una carrera marcada por la televisión, la radio y los medios gráficos

Gelblung fue conductor y productor de televisión y radio, además de director de medios gráficos y digitales. Su carrera atravesó distintos momentos del periodismo argentino y estuvo caracterizada por una búsqueda constante de información y por un estilo reconocible.

En sus últimos años continuó al frente de su propio programa, Chiche 2020, en Crónica TV, y participó de distintas ediciones de Polémica en el Bar, el ciclo de América.

Su figura también quedó asociada a momentos televisivos que trascendieron la pantalla. Entre ellos se encuentra la recreación de una autopsia a un supuesto extraterrestre de Roswell, una escena que quedó instalada entre los episodios más recordados de su trayectoria.

A los 82 años, Gelblung murió después de permanecer internado en el Sanatorio Mater Dei por problemas respiratorios.

Este miércoles, el velatorio en Loyola 1139 y el traslado previsto para las 15 al Cementerio de La Tablada marcarán el cierre de una trayectoria de décadas. El último adiós será también la despedida a una figura que convirtió su nombre, su voz y su particular manera de hacer periodismo en parte de la historia de los medios argentinos.