Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cientos de personas se reunieron este lunes en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole para recibir al papa León XIV. Entre los testimonios que marcaron la jornada estuvo el de Marta Griselda Torres, una mujer que nació con parálisis cerebral, no puede caminar ni ver y encontró en la institución un hogar después de atravesar años de dificultades.

Frente al pontífice, Marta reconstruyó parte de su historia y recordó el abandono de su madre, quien se fue de su casa un día antes de su cumpleaños. Desde entonces, su padre y sus hermanos asumieron su cuidado. “Desde muy joven afronté muchas dificultades, internaciones, operaciones y numerosos tratamientos”, contó.

Durante años pasó por distintos alojamientos transitorios hasta llegar al Cottolengo, donde encontró un espacio de contención y afecto. “Un lugar donde fui recibida, alojada y querida. Me ayudaron a no sentirme rechazada porque de tanto andar y andar y no encontrar nada, me sentía rechazada. Pero acá me siento tan feliz”, expresó.

La respuesta del pontífice

El relato conmovió profundamente a León XIV, que escuchó en silencio mientras Marta compartía sus vivencias. Al finalizar, el papa no pudo contener las lágrimas y debió secarse el rostro ante los aplausos de los presentes.

En ese momento, Torres le obsequió un libro de su autoría, en el que plasmó sus experiencias personales. “Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida. Espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a otras personas. Se lo entrego como agradecimiento a Dios por haberme regalado tantas cosas”, manifestó.

Además, agradeció la visita y la decisión de poner en primer plano a las personas con discapacidad. La respuesta del pontífice fue breve: “Muchas gracias, su vida es un milagro de Dios”. Como gesto de reconocimiento, le regaló un rosario.

Marta también definió al establecimiento como “un faro de luz que iluminó mi vida” y resumió el significado que adquirió en su historia: “En el Cottolengo soy feliz. Conocí profundamente a Dios”.

A través de su libro, busca que sus vivencias puedan acompañar a quienes atraviesan circunstancias similares y transmitir un mensaje de esperanza a partir de su propio recorrido.

Más de nueve décadas de acompañamiento

El Pequeño Cottolengo Don Orione funciona en avenida Lacaze al 3900, en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown. Su predio abarca unas 50 hectáreas y actualmente alberga a más de 400 personas con discapacidad, principalmente intelectual, que reciben atención y acompañamiento de acuerdo con sus necesidades.

La institución abrió oficialmente sus puertas el 21 de mayo de 1936, a partir de una iniciativa vinculada a San Luis Orione. Desde entonces, amplió su infraestructura y sumó hogares, escuelas especiales, talleres de laborterapia y servicios sanitarios.

Bajo la gestión de la congregación fundada por Orione, desarrolla actividades educativas, terapéuticas, recreativas y laborales destinadas a favorecer la autonomía y la integración de sus residentes. El lugar conserva igualmente el corazón de su fundador, que permanece allí como reliquia desde 1940.

Con más de 90 años de trayectoria, el Cottolengo se convirtió en un espacio de referencia para personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Para Marta, representa mucho más que una institución: es el hogar donde encontró pertenencia, afecto y una nueva oportunidad.

Leé más notas de La Opinión Austral