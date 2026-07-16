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En la antesala de la final del Mundial 2026, el Senado de la Nación dedicó un reconocimiento especial a la Selección argentina, vigente campeona del mundo, que el próximo domingo buscará el bicampeonato frente a España.

El homenaje tuvo lugar durante la sesión ordinaria de este jueves, donde el senador nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Flavio Fama, tomó la palabra para destacar el ejemplo que representa el plantel dirigido por Lionel Scaloni y convocó a todos los legisladores a brindar un aplauso para los jugadores y el cuerpo técnico.

En su intervención, Fama evitó personalizar el reconocimiento en las figuras del equipo y puso el foco en el valor del trabajo colectivo.

“En un país futbolero como la Argentina, creo que no podemos dejar pasar la oportunidad para hacer un reconocimiento a un grupo de personas. No me voy a referir a las estrellas ni a las individualidades. Ellos nos están dando un ejemplo a todos los argentinos”, expresó.

El legislador sostuvo que la Scaloneta representa valores como la unión, el compromiso y el esfuerzo compartido, y vinculó ese espíritu con una de las enseñanzas del Martín Fierro de José Hernández.

“Interpretaron muy bien aquello de que ‘si entre hermanos se pelean los devoran los de afuera’. Es un grupo que lo ha ganado todo y, aun con todo el éxito y toda la gloria, sigue buscando más para dejar bien plantado el prestigio del fútbol argentino y de nuestra República”, afirmó.

Un mensaje para la dirigencia política

Durante su discurso, Fama aseguró que el ejemplo de la Selección trasciende el deporte y constituye un mensaje para toda la dirigencia política.

“Son un ejemplo para el Poder Ejecutivo, para que entienda que la unión de los argentinos es importante. También son un ejemplo para este Congreso, porque los intereses de la Nación deben estar por encima de los intereses personales y sectoriales”, remarcó.

El senador recordó además que la sesión coincidía con el partido disputado por Argentina frente a Inglaterra y con el tratamiento de la Ley de Tierras, contexto que consideró oportuno para llamar a la responsabilidad y a la búsqueda de consensos.

Sobre el final de su intervención, Fama destacó la influencia cultural de Argentina en el mundo y expresó su deseo de que el seleccionado vuelva a levantar la Copa del Mundo.

“Ojalá no solamente ganemos el domingo frente a España, sino que ese sea el mejor ejemplo que nos pueda dejar este grupo argentino a todos nosotros”, señaló antes de pedir un aplauso para el plantel, gesto que fue acompañado por los presentes en el recinto.

Camisetas argentinas en las bancas

Como parte del reconocimiento, los senadores de La Libertad Avanza colocaron camisetas de la Selección argentina sobre sus bancas antes del inicio de la sesión, en una muestra de apoyo al equipo nacional de cara al encuentro decisivo frente a España.

De esta manera, el Senado dejó de lado por unos minutos las diferencias políticas para expresar un respaldo institucional a la Scaloneta, que buscará escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol argentino con la conquista del bicampeonato mundial.