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Con el tradicional corte de cintas y un acto realizado en la Plaza del Bicentenario del predio ferial de Palermo, quedó oficialmente inaugurada este jueves la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, el encuentro agroindustrial más importante de la Argentina. La apertura fue encabezada por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; y el presidente de La Rural S.A., Raúl Etchebehere.

La muestra, que se extenderá hasta el 26 de julio, vuelve a reunir a los principales protagonistas de las cadenas agroindustriales del país y se consolida como una de las principales vidrieras para la producción, la innovación y los negocios del sector. En esta edición participan representantes de 15 provincias, más de 400 stands comerciales, 4.500 expositores de animales y más de 2.000 ejemplares de distintas razas, además de una amplia agenda de actividades para toda la familia, que incluye gastronomía, cocina en vivo, pista de tractores, desfiles, visitas guiadas y propuestas recreativas. En ese marco, Santa Cruz vuelve a ser protagonista con un espacio que exhibe su potencial productivo, turístico, gastronómico y cultural.

Durante el acto inaugural, Jorge Macri destacó el carácter federal de la exposición y el rol estratégico que cumple el campo en el desarrollo económico del país.

“La Ciudad es probablemente la región más federal, porque aquí vamos a encontrar productores de cada rincón de la Argentina”, expresó el jefe de Gobierno porteño.

En ese marco, sostuvo que el principal activo del país es su gente y apeló a la unidad como motor del crecimiento. “Lo más importante que tiene este país es su capital humano. Anoche la Selección Argentina nos ayudó a recordarlo: cuando nos unimos, cuando tiramos para el mismo lado y la gente de bien hace el esfuerzo, podemos lograr grandes cosas”, afirmó.

Macri también recordó el reciente triunfo argentino frente a Inglaterra en el Mundial y aseguró que ese espíritu de trabajo en equipo “debería ser un recuerdo permanente para quienes tenemos responsabilidades públicas”. En ese sentido, rechazó la histórica confrontación entre el campo y las ciudades.

“Durante mucho tiempo se intentó instalar una falsa dicotomía entre ciudad y campo. Esa división no existe porque lo que realmente nos une es la gente y el trabajo de millones de argentinos”, remarcó.

El mandatario porteño resaltó además la estrecha relación entre la Ciudad de Buenos Aires y el sector agroindustrial. Señaló que el 70% de las empresas agroindustriales del país tienen su sede en la capital, mientras que dos de cada tres emprendimientos radicados en el Parque de Innovación de Núñez desarrollan proyectos vinculados con la agroindustria y la agroalimentación.

“El campo produce, pero también necesita conocimiento de manera permanente”, afirmó Macri, al destacar la capacidad del sector para compartir experiencias, incorporar innovación y generar valor agregado. “Nuestro esfuerzo está puesto en acompañar al campo para que produzca cada vez más, gane competitividad y conquiste nuevos mercados”, agregó, acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.

En el cierre de su discurso, el jefe de Gobierno agradeció a los trabajadores y productores de todo el país y reivindicó la cultura del esfuerzo, el mérito y el trabajo honesto como pilares para el crecimiento de la Argentina.

“Ese estilo de vida es el que queremos seguir defendiendo, donde el esfuerzo, el mérito y el trabajo honrado vuelvan a hacer la diferencia. Ese es el país que nos va a permitir volver a ser grandes”, sostuvo.

La organización estima que más de un millón de personas recorrerán la exposición durante los diez días que permanecerá abierta, consolidando a la Expo Rural como uno de los eventos más convocantes del calendario nacional y una plataforma clave para la promoción de la producción, la innovación y el desarrollo agroindustrial argentino.

Santa Cruz apuesta a abrir nuevos mercados

La provincia de Santa Cruz participa con una propuesta integral organizada por el Consejo Agrario Provincial (CAP), junto al Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, Santa Cruz Puede S.A.U., la Sociedad Rural de Río Gallegos, el Instituto de Promoción de la Ganadería (IPG), la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) y las Secretarías de Estado de Turismo y Cultura.

Durante diez días, el stand santacruceño permitirá conocer la diversidad productiva de la provincia a través de más de treinta productores, emprendedores, empresas, científicos, artesanos, chefs y artistas.

El stand de Santa Cruz, ubicado en el Sector 80b en la expo rural de Palermo.

Los visitantes podrán descubrir alimentos regionales, carnes ovinas, pescados, mariscos, conservas, bebidas artesanales, dulces, cosmética natural, textiles, productos elaborados con lana y cuero, artesanías y propuestas turísticas, reflejando el valor agregado y la identidad de las economías regionales.

El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, destacó que la participación representa una oportunidad estratégica para la provincia.

“Santa Cruz tiene muchísimo para mostrar. Queremos que quienes recorran nuestro stand conozcan la calidad de nuestros productos, el trabajo de nuestros productores y la identidad que nos caracteriza. La Expo Rural es una gran oportunidad para abrir nuevos mercados y mostrar todo el potencial que tiene nuestra provincia”, afirmó.

Tecnología, ciencia y producción ovina

Uno de los espacios destacados será el del Laboratorio de Lanas del Consejo Agrario Provincial, donde se presentarán los análisis comerciales de lana, el Programa PROVINO y las herramientas de mejoramiento genético que fortalecen la competitividad de la producción ovina santacruceña.

Productos regionales, artesanías, textiles de lana forman parte de la propuesta que presenta la provincia.

Además, el reconocido esquilador patagónico Oscar Bahamonde realizará demostraciones en vivo de esquila, una de las actividades que mayor interés despierta entre los visitantes de la muestra.

Gastronomía con sello patagónico

La gastronomía ocupará un lugar central dentro de la propuesta santacruceña. Los chefs Alejandra Repetto, Guillermo Vergara y José Basualdo elaborarán platos con carnes ovinas, pescados, mariscos, hongos y frutos patagónicos.

Entre las principales novedades sobresale la promoción de la carne de guanaco, cuya degustación estará dirigida a prensa especializada y referentes del sector para impulsar su posicionamiento en nuevos mercados, dentro del modelo de aprovechamiento sustentable que desarrolla la provincia.

Turismo, cultura y naturaleza

El stand también ofrecerá actividades interactivas para toda la familia, como juegos digitales, trivias y experiencias para conocer la flora y fauna santacruceña, incluyendo especies emblemáticas como el macá tobiano, huemul, guanaco, choique, cóndor andino y los pingüinos de Magallanes y de penacho amarillo.

La propuesta cultural incluirá presentaciones de Stella Cvjetanovic, Dúo Kundalini, Franco “El Cala” Gallardo, Noelia Barrionuevo, Sueño Andariego y Sharon Bárcena, mientras que la Secretaría de Estado de Turismo promocionará los principales corredores turísticos y áreas protegidas de la provincia.

Con su participación, Santa Cruz reafirma la política de fortalecer la producción, promover el agregado de valor y generar nuevas oportunidades comerciales para los productores y emprendedores santacruceños, mostrando ante miles de visitantes una provincia que apuesta al trabajo, la innovación y el desarrollo sostenible.