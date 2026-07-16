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La joven que protagonizó un tenso momento con el periodista Robertito Funes Ugarte durante un móvil desde Atlanta fue identificada como Tayhana, una DJ, productora y beatmaker nacida en Caleta Olivia que hace varios años desarrolla su carrera artística en México.

El cruce ocurrió durante la noche del miércoles, luego del partido entre Argentina e Inglaterra por la Copa del Mundo. Mientras Funes realizaba una transmisión en vivo desde las calles de Atlanta, una joven pasó por al lado del móvil y le gritó “rosca floja”, una frase que el periodista ya había recibido en otro episodio ocurrido en 2025.

Cruce en Atlanta

El comentario tiene como antecedente un incidente ocurrido en junio de 2025, cuando Robertito Funes fue hostigado en la vía pública por un grupo de limpiavidrios luego de negarse a pagarles. En aquel momento, uno de los hombres le gritó “rosca floja”, una expresión que quedó asociada a aquel momento viral.

En la noche del miércoles, la frase volvió a aparecer durante el móvil en Estados Unidos. Según quedó registrado en las imágenes difundidas, Funes reaccionó al insulto y siguió a la joven para pedirle explicaciones.

“Vos me decís rosca floja, pero ¿quién te pagó el pasaje?”, le cuestionó el periodista. La joven respondió que ella misma se había pagado el viaje.

Tayhana y Robertito se cruzaron en un móvil de La Nación+.

El intercambio continuó con reproches por parte de Funes, quien le dijo: “Sos canchera para insultarme pero no te la bancás. ¿De dónde venís? ¿Sos una cucarachita que venís acá? ¿Con iPhone y todo? Sos una cobarde”.

Ante la consulta sobre su lugar de origen, la joven desplegó una bandera de Caleta Olivia, mostrando su vínculo con la localidad santacruceña. El periodista, visiblemente molesto, continuó cuestionando su presencia en Estados Unidos y expresó: “Había que preguntarle de dónde saca la plata para venirse”.

Tayhana, la caletense que llegó a trabajar con Rosalía

Más allá del episodio que la volvió viral, Tayhana cuenta con una trayectoria dentro de la música electrónica y una carrera internacional. La artista santacruceña vive en México desde hace varios años y logró posicionarse en una escena experimental que la llevó a participar en uno de los discos más importantes de la cantante española Rosalía.

Durante la gestión de Alicia Kirchner como gobernadora de Santa Cruz, Tayhana fue reconocida por su carrera y recibió un homenaje institucional por su aporte a la música. En aquella oportunidad destacaron su participación como productora del álbum “Motomami”, trabajo en el que fue la única mujer entre los productores de las 16 canciones que integran el disco.

La dj y productora, trabajó en el álbum “Motomati” de Rosalía.

La caletense estuvo detrás de la producción del tema “CUUUUuuuuuute”, una canción que combina sonidos electrónicos, elementos de la música brasileña y una propuesta experimental característica del estilo de la artista.

De Caleta Olivia al mundo de la música electrónica

Tayhana comenzó su recorrido en la escena independiente argentina y fue una de las fundadoras del colectivo artístico Hiedrah, un espacio que impulsó una escena electrónica más inclusiva y diversa.

Luego decidió radicarse en México, país que, según contó en distintas entrevistas, “la eligió” para continuar su desarrollo artístico. Allí se consolidó como DJ y productora, participando de fiestas electrónicas y proyectos vinculados a sonidos experimentales.

Tras su trabajo con Rosalía, recibió nuevas propuestas dentro de la industria musical y aseguró que uno de sus objetivos es enfocarse en la producción de otros artistas y desarrollar su faceta como beatmaker.

Con una carrera que comenzó en Caleta Olivia y llegó hasta escenarios internacionales, Tayhana se convirtió en una de las artistas santacruceñas con mayor proyección fuera del país. Ahora, su nombre volvió a estar en las noticias por un inesperado cruce televisivo en Estados Unidos.