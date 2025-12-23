Matías Alé vivió horas de profunda angustia tras un incendio se desató en su departamento de Nordelta, lo que obligó a su internación por inhalación de monóxido de carbono; luego de ser atendido en una clínica de la zona y recibir el alta, el actor compartió su testimonio y destacó el rol clave que tuvieron su perro, Río, y su esposa, Martina Vignolo, para evitar un desenlace fatal.

La noticia se conoció, este martes, en el programa “MBA” (La TV Pública), cuando Carlos Monti explicó la ausencia de Alé en el ciclo; según relató el conductor, su compañero no pudo asistir porque “había un conato de incendio en la cocina de su vivienda”, y leyó, al aire, un mensaje enviado por el propio Matías, donde detallaba lo ocurrido.

“Dejé una caja con pan dulce, en una cocina eléctrica, y me metí a bañarme para ir a otro programa; salí de la ducha y el piso de arriba se llenó de humo; mi perro, en la cama ladrando; bajé y me encontré con todo el departamento lleno de humo negro; no sé cómo estaba activada una hornalla eléctrica y se prendió fuego la caja y las bolsas”, reveló el actor, remarcando que fue su mascota quien lo alertó del peligro.

En este marco, el susto se transformó en desesperación. “Me desesperé y empecé a tirar agua y bajé al perro; salimos al balcón, justo, cuando llegaba mi mujer”, leyó Monti, completando el relato que luego, Alé, amplió en diálogo con “Pronto”, ya fuera de peligro.“Recién me dieron el alta y, la verdad, que fue una desgracia con suerte”, confesó Matías, todavía conmovido por lo vivido. “Por suerte, a los cinco minutos llegó Marti, me ayudó y empezamos a ventilar el departamento”, añadió, agradecido por la rápida reacción de su esposa.Tras controlar el fuego, el actor decidió no minimizar la situación y acudir a un centro médico para realizarse los controles correspondientes. “Fui a la clínica y me hicieron una placa de tórax para ver cuánto humo tenía, me sacaron sangre para el monóxido de carbono en sangre y me dieron oxígeno como por hora y media”, confesó, sobre el tratamiento que recibió.

