El clima festivo de “MasterChef Celebrity” (Telefe), atravesado por la temática navideña, derivó en uno de los momentos más comentados del programa cuando Wanda Nara recordó, con ironía y humor ácido, el comienzo de su relación con Mauro Icardi frente a Maxi López; lo que parecía una charla distendida, terminó con una frase que provocó risas, incomodidad y un silencio absoluto en el estudio.

Todo se originó a partir de un intercambio entre Wanda y Sofía Gonet, mejor conocida como “La Reini”, quien le pidió, en tono de broma, que le presentara “un chongo con guita”; lejos de esquivar el tema, la conductora respondió involucrando a su exmarido. “Con el chongo, capaz, me ayuda Maxi con un amigo ‘millo’”; en este marco, la charla fue subiendo de tono y desembocó en un recuerdo directo de su pasado sentimental.

Sin rodeos, Wanda lanzó la frase que marcó el momento de la noche: “Maxi es tan generoso que hasta a mí me presentó un amigo y me casé”, indicó. El comentario hizo referencia directa a Icardi, amigo y excompañero de López, con quien ella inició un romance que terminó en matrimonio y que, actualmente, continúa generando polémica; la reacción en el estudio fue inmediata: risas nerviosas, gestos de sorpresa y un contundente “nooo” que se escuchó entre los presentes.

Ante la tensión generada, Germán Martitegui intentó bajar el tono con una súplica conciliadora: “Tengamos la Navidad en paz”. Wanda, entre risas, se excusó: “Me la dejó servida La Reini”, mientras la cámara enfocaba la sonrisa incómoda de Maxi, que eligió no profundizar en el tema.

Más allá de ese cruce, el programa continuó con momentos de mayor distensión entre la expareja; Maxi recordó, por ejemplo, las extensas cartas navideñas que recibía de Wanda cuando estaban juntos. “Eran imposibles, no resistía bolsillo”, comentó, entre risas, describiendo los pedidos como excesivos; la charla también giró en torno a los regalos para Valentino, Benedicto y Constantino, los hijos que tienen en común y a las próximas fiestas.

