Por Horacio Minotti, Director de Relaciones Institucionales de Grupo Crónica

El título corresponde al capítulo 6 del Arte de la Guerra, el libro sobre estrategia militar que se adjudica a un presunto y dudoso general chino al que llamaron Sun Tzu y que todavía se discute si realmente existió. Algunos traducen dicho título como “Lo lleno y lo vacío“, lo cual era un tanto menos gráfico para utilizar como precedente a estas líneas.

En definitiva no vamos a hablar sobre estrategia, sino sobre la posición relativa del gobierno en referencia al contexto político en el que se mueve y cuáles son sus perspectivas para lo que queda de un año, donde deberá concretar todas las reformas que tiene en vista, antes que estalle el debate por la reelección de Javier Milei en 2027.

Uno de los elementos sustanciales para la construcción de identidad colectiva, son “los otros”. En la exitosa pero ya antigua serie Lost, los que se contraponían a los protagonistas eran eso, simplemente “los otros”. La conformación de un grupo homogéneo requiere de otros contra los cuales elaborar la propia configuración. Nosotros somos esto y ellos son aquello. Representamos una cosa y ellos otra. Nos conducimos así y ellos, asá. Y el gobierno lo sabe, y hace esfuerzos denodados para seguir adelante con dicha construcción y mantener lo obtenido en tal sentido, inventado otros que hoy, no hay.

Contra las Fuerzas de Cielo, debe haber necesariamente un averno que ensombrece el futuro, porque toda posición es relativa. ¿Soy alto midiendo 1,81 metros? Depende. Los soy frente a una persona de 1,60 metros pero soy bajo en relación a un jugador de la NBA. ¿Son buenos los libertarios? ¿Son lo que el país necesita? Bueno la construcción que han conseguido elaborar es que son mejores que los kirchneristas, pero sin ellos como contrapartida ¿Qué son?

El gobierno busca así completar un vacío que en realidad es evidente. Del otro lado no hay nada. El kirchnerismo es lo que se vio esta semana en diputados. Una legisladora desenchufando micrófonos, un hato desordenado de gritones inconexos y gente con catastrófica imagen pública. El gobierno tiene el enorme desafío de mantener esa estudiantina enardecida, como su contrafigura, y no es sencillo.

Tiene también aliados, los necesita en el Congreso, carece de modo de alcanzar sus objetivos legislativos sin ellos. Son aliados que no están a gusto, no quieren ser libertarios, no se identifican e incluso menosprecian a la mayoría de sus colegas del bloque oficialista, pero ¿qué hacer sino? El PRO y los radicales despotrican por lo bajo contra su maldita fortuna, pero a su vez, carecen de potencia política para hacer otra cosa. Los amarillos están intentando entender lo que pasó, después de que en 10 años de existencia llegaran al poder y 10 años después solo lucen unos pocos diputados y menos senadores como único capital. Alguno diría, menos que la izquierda en los ’90. Y el partido centenario apenas se resigna a asistir a su propia extinción sin encontrar el modo de impedir un final, que no será estrepitoso sino un lento ocaso de verano.

Así que la única oposición al gobierno parece ser, a esta altura, su propia impericia. La Ley de Reforma Laboral fue prueba de ello. En diciembre, la senadora Patricia Bullrich tenía los votos para sacar la media sanción de la Cámara Alta y una torpe maniobra en diputados con la designación de auditores de la AGN que podía esperar un par de meses, volteó los acuerdos y debió esperar a febrero. Cuando se consiguió esa media sanción, hace unos días, alguien incorporó el famoso artículo 44, con preceptos que a todas luces iban a despertar una innecesaria polémica, y lo que ya debía ser ley, tuvo que ser corregido en diputados y a votar otra vez en el Senado la semana que viene.

Todas las zancadillas provienen de sus propias filas, de otro modo, el oficialismo marcharía sin pausa a concretar cada reforma que se le ocurra ante la mirada impávida de los aliados involuntarios y los gritos frenéticos y también impostados de la oposición impotente.

Se viene una agenda legislativa que va a ser intensa. Reforma fiscal más no previsional, algo que el presidente Milei pretende dilatar para su segundo mandato. Reforma electoral y aquí una clave: las reformas de esa especie requieren ser hechas en años no electorales, por lo cual no debe dejarse pasar el tiempo para iniciar su tratamiento. También está en agenda la sanción de un nuevo Código Penal.

Pero detengámonos un instante en la Reforma Electoral. Si bien nada indica que el presidente pueda encontrar un solo óbice para su relección en 2027, hay algunas modificaciones que le garantizarían mayor holgura en el resultado. Una es la derogación definitiva de las primarias. Es que, al margen de su barullo interno, si en algo el gobierno está ordenado, es en que el único candidato posible el año próximo es el propio Milei. Mientras que la oposición con expectativa, el peronismo, solo podría ordenar su concierto de egos con una primaria donde la gente dirima entre los múltiples aspirantes y fortalezcan al ganador. Sin eso, el peronismo marchará divido a asistir a la que tal vez sea, su más contundente derrota desde su fundación.

Ha quedado claro estos días, que el oficialismo puede llevar adelante todas esas reformas y aquellas que le plazca durante este 2026. Solo depende de sí mismo, de ordenarse para que manos misteriosas internas no compliquen su avance, de no enredarse con sus propios cordones, de evitar caer de bruces chocándose un pie contra el otro. Oficialismo y oposición hoy, son la misma cosa.

