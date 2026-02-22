Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Jorge Cicuttin

Todo apunta a que la semana que arranca será triunfal para el gobierno. Al momento de la Asamblea Legislativa que abra el año parlamentario, el presidente Javier Milei tendrá aprobada su tan deseada reforma laboral.

Es que las sesiones extraordinarias no solo significaron para el gobierno la posibilidad de contar con leyes clave que venía impulsando, las votaciones en Diputados y en el Senado confirmaron que Milei domina el Congreso. Es su mejor momento desde el 10 de diciembre de 2023.

Además de la reforma laboral, consiguió fuertes apoyos en la baja de la edad de imputabilidad, el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y hasta se anima a impulsar una ley de financiamiento universitario que ya había sido rechazada por la sociedad por multitudinarias marchas.

El Congreso le sonríe a Javier Milei.

Con los acuerdos parlamentarios, el oficialismo demostró que en Diputados cuenta con un piso de 130 votos, uno más que el quórum, y en el Senado de 40, cuatro más que el mínimo necesario para abrir el recinto.

Muchos gobernadores, aún los peronistas, pasaron a ser los nuevos amigos de Milei. La discusión sobre el proyecto de reforma laboral demostró que se puede sentar con la mayoría de los mandatarios provinciales y negociar favorablemente los votos en ambas cámaras del Congreso. El aumento de legisladores de LLA tras los últimos comicios legislativos, más la suma de legisladores de otros espacios, junto a los acuerdos con gobernadores del peronismo no kirchnerista, del PRO, de Juntos por el Cambio y de partidos provinciales, el oficialismo encuentra hoy en el Palacio Legislativo un escenario favorable para las reformas de fondo que quiere instalar desde que asumió.

Pero así como sumó nuevos amigos, Milei puso a empresarios de peso en el bando de los enemigos.

Primero fue Paolo Rocca –a quien bautizó “Don Chatarrín”-, y ahora sumó a Javier Madanes Quintanilla, quien decidió bajar la persiana de la histórica fábrica de neumáticos Fate, el día anterior a que Diputados discutiera la reforma laboral.

El Gobierno acusa a una parte del empresariado argentino de estar acostumbrados “a vivir de la teta del Estado” y de “cazar en el zoológico”. Son, dice Milei, “empresaurios” que no quieren competir, que buscan ganancias cómodas y rápidas y que no entienden el cambio de paradigma económico y de producción que representa el gobierno libertario.

Lo cierto es que en la industria existe una creciente preocupación por la política de apertura de importaciones y la falta de competitividad en los bienes transables en el mercado interno y externo. Con “elegancia” y sin confrontar, es lo que Martín Rapallini, el presidente de la UIA, le expresó días atrás a Luis Caputo, en el Ministerio de Economía.

En privado, en el Gobierno reconocen que la “reconversión industrial” que pregona Milei lleva aparejados efectos negativos sobre el empleo. Incluso la vocera del Fondo Monetario, en medio de los elogios al modelo económico, pidió la semana pasada “mitigar los costos” de la transición.

Es que el desempleo está escalando en la preocupación de los argentinos.

Porque no se trata solo de Fate. Más allá de las intenciones atribuidas a Madanes Quintanilla, se siguen sumando las empresas en problemas.

En Córdoba, donde Javier Milei arrasó en las elecciones, entró en crisis la histórica fábrica de tractores Pauny, en la localidad de Las Varillas. Las importaciones le pegaron de lleno. Una fábrica cercana decidió dejar de producir para empezar a ensamblar tractores de menor porte que llegan de la India. En Córdoba se vive una crisis productiva, cada vez con mayor frecuencia es noticia el cierre de alguna empresa. De todo tipo, desde tractores hasta alfajores, como la desaparición de la emblemática fábrica de alfajores La Paila.

El tema del empleo, sumado a los salarios que no levantan y una inflación que hace meses que sube, hizo que los números de aprobación del gobierno en las encuestas están para abajo. Un trabajo de la consultora Hugo Haime y Asociados, realizado en la última semana, registra que el 57 por ciento desaprueba la gestión de Javier Milei, frente a un 41 que la aprueba. Y no es la única consultora que registra esta baja en el comienzo del 2026. La mayoría de los encuestadores reconocen que la baja es por el deterioro de la vida cotidiana y el temor a perder el trabajo.

En este marco, existe un amigo que se mantiene firme. Donald Trump volvió a ratificar el apoyo a Javier Milei. Lo hizo en la reunión de la Junta de Paz a la que asistió el presidente argentino en un viaje relámpago a Estados Unidos.

Claro que el mandatario estadounidense no deja pasar ocasión para recordarle a su par argentino que su actual situación política en el país se la debe a él. “Estaba un poco atrasado en las encuestas y terminó ganando de manera aplastante gracias a mi apoyo“, le recordó Trump, haciendo referencia a las últimas elecciones legislativas.

Pero cuidado, al amigo Trump se le vienen sumando problemas en su país. A las últimas derrotas electorales y un panorama oscuro para las legislativas de este año, se suma el golpe que le acaba de dar la Corte Suprema de Estados Unidos al “bajarle” su política de aranceles indiscriminados.

Es un gran amigo, pero tiene grandes problemas en su país.

¿Influirá esto en el apoyo del Tesoro norteamericano a la Argentina? No es una pregunta menor para este 2026.

