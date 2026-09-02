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En el marco del Día de la Industria, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, lanzó duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei y cuestionó la falta de una política específica para el sector manufacturero. “Esta gente no conoce el país y segundo no conoce lo que es una industria. No tienen idea de lo que es una industria”, afirmó.

En diálogo con El Destape Radio, Moretti apuntó directamente contra la orientación económica de la administración libertaria y sostuvo: “Estamos manejados por Rivadavia II. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”.

Las declaraciones se produjeron horas antes del acto por el Día de la Industria, que se realizó en un laboratorio ubicado en Los Polvorines.

Moretti cuestionó el endeudamiento y la política económica

El vicepresidente de la UIA también ironizó sobre los conocimientos financieros del Presidente y cuestionó la evolución de sus finanzas personales en contraste con el endeudamiento del país.

“Sí debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron en un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?”, expresó Moretti.

El dirigente industrial reconoció que existen sectores de la economía que muestran una evolución favorable, particularmente la minería, la energía y el petróleo. Sin embargo, remarcó que esa dinámica no alcanza al conjunto del entramado productivo.

“Hay sectores en los que este gobierno está apostando muy fuerte, el tema de la minería, energía y el petróleo. Esos sectores son los que en los distintos gráficos van levantando, pero la industria manufacturera en su conjunto está en una situación muy, muy difícil”, señaló.

Para Moretti, el principal problema es la ausencia de una estrategia de desarrollo industrial. “No hay una política dedicada a la industria, al contrario. Todo lo que se está haciendo es una política de desindustrialización”, sostuvo.

Educación, ciencia y mercado interno

En otro tramo de sus declaraciones, el vicepresidente de la UIA destacó la necesidad de fortalecer las instituciones vinculadas con la formación y el desarrollo tecnológico para sostener la producción industrial.

“No puede haber industria si vos no tenés escuelas técnicas, no puede haber industria si vos no tenés universidades, no puede haber industria si vos no tenés CONICET, no puede haber industria si vos no tenés INTI”, sentenció.

Moretti también advirtió sobre las perspectivas para el sector y consideró que el futuro de la actividad industrial se presenta “muy precario y muy difícil”.

En ese sentido, puso el foco en la importancia del mercado interno como uno de los pilares del desarrollo productivo. “Sin mercado interno no hay ningún país que se haya desarrollado industrialmente”, remarcó.

La fuerte crítica del dirigente de la UIA se da en un Día de la Industria atravesado por los reclamos empresarios por la situación del sector y por el debate sobre el rumbo económico del Gobierno de Milei, en particular respecto de la industria manufacturera, el mercado interno y las políticas de desarrollo productivo.