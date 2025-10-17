Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado 18 de octubre a las 21:30 hs, Mirtha Legrand llega con una nueva emisión de su programa, La Noche de Mirtha” (El Trece), con invitados sorprendentes, quienes formarán parte de su icónica “mesaza”.

Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados; como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.

¿Quiénes son los invitados a “La noche de Mirtha?

En esta nueva emisión, la presencia de Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de la Nación, aportará una mirada directa sobre la situación política y los desafíos en materia de seguridad pública.

Por su parte, Diego Santilli, referente de “La Libertad Avanza” y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, llevará a la mesa su perspectiva sobre el panorama electoral y las estrategias de la oposición.

La periodista y escritora Carolina Amoroso, reconocida por su cobertura internacional y su estilo agudo, aportará una visión analítica de los temas más urgentes del país y del mundo.

Finalmente, el cardiólogo Jorge Tartaglione, médico de extensa trayectoria y divulgador científico, será el encargado de sumar el componente de salud a la charla; sus intervenciones suelen ir más allá de lo médico, conectando con la importancia del bienestar emocional y los hábitos saludables.

