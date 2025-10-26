Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Argentina vive este domingo una jornada electoral clave: se renuevan bancas en ambas cámaras del Congreso y el resultado será decisivo para definir el equilibrio político de los próximos dos años del gobierno de Javier Milei.

Aunque el objetivo formal es elegir nuevos diputados y senadores, en los hechos estos comicios funcionan como un plebiscito sobre la gestión libertaria, marcada por la recesión económica, los ajustes fiscales y una creciente tensión con los gobernadores y la oposición.

La grieta política volvió a marcar la campaña. Desde La Libertad Avanza, Milei buscó “poner el último clavo en el cajón del kirchnerismo”, aunque el revés en la provincia de Buenos Aires -donde cayó por 14 puntos- golpeó la moral del oficialismo y revitalizó al peronismo, que encontró aire con un discurso de confrontación directa contra las políticas económicas del Gobierno.

En este escenario, la polarización entre libertarios y panperonismo se agudizó como pocas veces desde el regreso de la democracia.

El objetivo: blindar el Congreso

Con apenas 37 diputados propios, Milei necesita al menos 87 bancas puras para asegurarse el control del Congreso y poder aprobar leyes sin depender de acuerdos inestables. Si no alcanza ese número, el Ejecutivo seguirá vulnerable ante una oposición que ya ha logrado revertir vetos presidenciales y frenar DNU clave, como los vinculados a la emergencia pediátrica o al financiamiento universitario.

El oficialismo encaró la campaña con la consigna de “pintar el país de violeta”, pero los pronósticos no son alentadores: las encuestas prevén derrotas en Buenos Aires, dificultades en Córdoba y Santa Fe, y resultados ajustados en el norte. En ese contexto, LLA intentó que la Justicia autorizara la publicación de resultados nacionales unificados, algo que fue rechazado: el conteo se divulgará provincia por provincia.

La tercera vía de los gobernadores

Cansados de la falta de respuestas del Ejecutivo, varios mandatarios provinciales impulsaron la alianza “Provincias Unidas”, una tercera fuerza que aspira a sumar entre 25 y 30 diputados.

A eso podrían agregarse legisladores sueltos del radicalismo o exintegrantes de Juntos por el Cambio, reconfigurando el mapa del Congreso después de diciembre.

Ausentismo y descontento

La participación electoral aparece como una de las grandes incógnitas. Un informe de la Universidad Austral anticipa que podría ser una de las más bajas en cuatro décadas, con una asistencia inferior al 65% del padrón. En las elecciones de mayo en CABA apenas votó el 52%.

Históricamente, en nueve de las once elecciones de medio término desde 1983 el oficialismo perdió votos respecto a la presidencial. Esta vez, los analistas coinciden en que el desencanto de los votantes libertarios de 2023 podría traducirse en mayor abstención. Por eso, desde el gobierno redoblan el llamado a las urnas.

Con un Congreso fragmentado y un clima político enrarecido, las elecciones legislativas 2025 no solo definirán bancas: también pondrán a prueba la capacidad de Milei para sostener su programa económico y político durante la segunda mitad de su mandato.