De cara a las Elecciones Nacionales 2025, la Justicia Nacional Electoral fijó una multa de hasta $80.000 para quienes violen el artículo 71, inciso G del nuevo Código Nacional Electoral, una norma que apunta a garantizar el secreto del voto en el marco de la implementación de la Boleta Única Papel (BUP).

La sanción se aplicará a los votantes que tomen fotografías de la boleta durante el acto electoral, una práctica que, hasta ahora, era común en algunos sectores y redes sociales.

¿Por qué no se puede sacar una foto de la boleta?

El nuevo artículo prohíbe sacarse selfies o registrar imágenes de la Boleta Única Papel dentro del lugar de votación. Esto incluye tanto mostrar el voto antes de depositarlo en la urna como publicarlo en redes sociales.

La disposición fue confirmada por el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, quien determinó que esta infracción será penada con una multa de $77.000 (equivalente a 200 módulos electorales).

Una selfie con la BUP puede costarte $77.000

El objetivo, según la Justicia Electoral, es preservar el secreto del voto y evitar presiones o controles externos, especialmente las prácticas de fiscalización informal que podrían derivar en maniobras de clientelismo o coerción política.

Así funcionará la Boleta Única Papel en las Elecciones 2025

Por primera vez a nivel nacional, el 26 de octubre de 2025 se utilizará la Boleta Única Papel, un sistema que busca mayor transparencia, agilidad y trazabilidad en el proceso electoral.

Cada votante recibirá una boleta individual con código de barras, entregada por las autoridades de mesa. Con una lapicera indeleble, deberá marcar su elección detrás de un biombo y luego doblar la boleta antes de colocarla en la urna.

Este mecanismo reemplaza al tradicional cuarto oscuro y al sobre, simplificando el procedimiento y reduciendo el gasto en impresión de boletas partidarias.

¿Qué se vota el 26 de octubre de 2025?

Durante las Elecciones Nacionales 2025, se renovarán:

La provincia de Santa Cruz renovará 3 bancas para diputados nacionales.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) elegirá representantes para ambas cámaras, mientras que otras provincias —como Buenos Aires— solo votarán diputados nacionales.

La Cámara Nacional Electoral ya habilitó una plataforma oficial para consultar el modelo de boleta por jurisdicción y visualizar los colores, logos y agrupaciones participantes.

Además, el padrón electoral definitivo ya está disponible para que los votantes consulten su lugar de votación, mesa y número de orden.