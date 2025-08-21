Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras el presidente, Javier Milei, digiere en la Casa Rosada el rechazo de la Cámara de Diputados a su veto a la ley de emergencia en discapacidad, se rompió el bloque de La Libertad Avanza. Así lo confirmaron a cronica.com.ar los legisladores del oficialismo que abandonaron la bancada en plena campaña electoral. Se trata de Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, Carlos D’alessandro y Gerardo González. Los cuatro conforman desde ahora el bloque “Coherencia”.

Las tensiones y acusaciones cruzadas adentro del espacio libertario en la Cámara baja del Congreso Nacional arrastran varios episodios que este miércoles alcanzaron un punto de no retorno para los cuatro diputados con mandato desde 2023 y hasta 2027. Los que cambiaron de nombre apuntan a la conducción del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (LLA).

Algunos de esos enojos incluyeron situaciones al límite adentro del recinto, como cuando en marzo último le tiraron agua a la diputada que integra el círculo de confianza de Milei, Lilia Lemoine, en medio de un debate. Fue la primera en calificar a los que dejan el bloque libertario esta tarde como “traidores”.

Lemoine agregó en diálogo con este medio que la principal es “Pagano, que trabajó activamente en destruir el bloque desde el primer momento. Traicionó al electorado y sobre todo, a Milei que confió en ella. El resto de los que se fueron o cualquier que vote con ella son herramientas”, sentenció.

La respuesta desde “Coherencia” no tardó en llegar: “Los traidores son los que roban en nombre del Presidente, ninguno de nosotros lo hizo y no vamos a avalar eso”, determinó.

La decisión de formar un nuevo bloque por afuera de La Libertad Avanza llega en coincidencia con las fuertes declaraciones que realizó esta mañana uno de los rupturistas: Carlos D’alessandro (San Luis), uno de los heridos en el armado de las listas de su provincia y que rechazó “categóricamente” la intervención dispuesta por Eduardo ”Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia y titular de LLA a nivel nacional, Karina Milei.

D’alessandro aseguró en declaraciones a Splendid AM 990 que el gobierno de Milei lo “defraudó”. “El Gobierno se está haciendo daño a sí mismo, no hay democracia…Estamos perdiendo lo que el Presidente nos enseñó. Políticamente, estoy alejado”, se despachó y siguió: “La Libertad Avanza nació para terminar con el sistema feudal y clientelar que tanto daño le hizo a nuestra provincia. Por eso no aceptamos tutelajes ni negociados, no vinimos para ser casta”.

Las firmas que estamparon los cuatro diputados de “Coherencia” coinciden también con el escándalo de unos supuestos audios que tendrían como protagonista al titular del Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En ellos admitiría que el Gobierno pide coimas. En Casa Rosada definen por estas horas el futuro de ese funcionario, denunciado por el abogado Gregorio Dalbón.

Cómo votaron los diputados que abandonaron LLA el rechazo al veto de Milei sobre discapacidad

El diputado por San Luis dio quórum este miércoles para habilitar la sesión en la cual la oposición logró insistir con la ley de discapacidad. Luego, votó a favor de rechazar el veto del presidente Milei.

Lo mismo hicieron Pagano (Buenos Aires), Arrieta (Mendoza -ya había abandonado el bloque La Libertad Avanza en agosto del 2024 y formado el unibloque Transformación, fue luego de varios cruces con Martín Menem y de declaraciones sobre la foto que se sacó en el penal de Ezeiza con represores genocidas detenidos-).

En tanto, Gerardo González se ausentó de la votación de este miércoles en Diputados sobre la ley de emergencia de discapacidad. Para que el rechazo al veto quede firme, debe expresarse todavía el Senado.