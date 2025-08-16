Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luis Petri, actual ministro de Defensa de la Nación, viajó a Mendoza este sábado para cerrar un acuerdo para encabezar la lista de diputados nacionales de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y la Unión Cívica Radical (UCR).

De a cuerdo a los medios mendocinos, en el mediodía del sábado se estaba realizando una importante reunión en la residencia oficial, entre los radicales cornejistas y los petristas. El motivo de tal mitín es el lanzamiento del nombre de Petri para representar tanto a radicales como a mileístas el 26 de octubre en las urnas.

Además, cerca de las 13, se acercó a la reunión el presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano, para terminar de sellar el acuerdo.

Petri, de la negativa a liderar la lista al primer lugar

En los últimos días de julio, tras consolidarse la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, Petri había descartado públicamente encabezar la boleta. En ese momento, la expectativa apuntaba a Facundo Correa Llano, presidente de LLA en Mendoza, como candidato a diputado nacional. Sin embargo, tras intensas negociaciones en Buenos Aires y un sondeo que sugería la necesidad de un nombre de mayor peso electoral, Petri se posicionó nuevamente como la figura central de la lista.

Diversas fuentes del radicalismo mendocino señalaron que la decisión estratégica busca garantizar la unidad del partido y fortalecer el acompañamiento a la gestión de Javier Milei desde la provincia. “Voy a estar donde el Presidente Milei lo decida”, había manifestado el funcionario en meses recientes, dejando abierta la posibilidad de liderar la boleta.

Alianza estratégica entre radicales y libertarios

El 24 de julio se confirmó oficialmente la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza bajo el nombre “La Libertad Avanza más Cambia Mendoza”. La coalición implicó un complejo proceso de negociaciones y acuerdos, con la intención de consolidar fuerzas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre en Mendoza, donde se definirán cinco diputados nacionales.

Fuentes cercanas a la alianza indicaron que el anuncio oficial de la candidatura de Petri podría realizarse en las próximas horas, en un escenario aún por definir entre la residencia oficial, el estadio Andes Talleres o un hotel céntrico de la ciudad.

Lista tentativa de candidatos para las legislativas en Mendoza

La conformación de la boleta de LLA-UCR incluye nombres clave del oficialismo provincial y del partido libertario, aunque algunos puestos aún están en discusión. La lista preliminar sería la siguiente:

Luis Petri – Ministro de Defensa de la Nación y referente de la UCR. Pamela Verasay – Diputada nacional radical. Hebe Casado – Vicegobernadora, aunque descartó su candidatura. Álvaro Martínez – Diputado y delfín de Omar De Marchi. Mauricio Pinti Clop – Ex presidente del Concejo Deliberante de Maipú.

En contraste, otros frentes ya tienen listas casi definidas:

Fuerza Justicialista Mendoza : Emir Félix, Marisa Uceda, Matías Stevanato, Flor Destéfanis y Fernando Ubieta.

: Emir Félix, Marisa Uceda, Matías Stevanato, Flor Destéfanis y Fernando Ubieta. Frente Verde : Mario Vadillo, Paula García o Silvina Anfuso.

: Mario Vadillo, Paula García o Silvina Anfuso. Alianza Provincias Unidas – Defendamos Mendoza : Jorge Difonso y Flavia Manoni.

: Jorge Difonso y Flavia Manoni. Frente Libertario Demócrata : José Gabriel Sottile y Mariel Maestri.

: José Gabriel Sottile y Mariel Maestri. Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad : Micaela Blanco Minoli y Nicolás Fernández.

: Micaela Blanco Minoli y Nicolás Fernández. Protectora Fuerza Política: José Luis Ramón.

Rumores, estrategias y expectativa

El anuncio de Petri como cabeza de la lista marca un giro inesperado en la estrategia electoral de la alianza LLA-UCR. El dirigente, exprecandidato a gobernador en 2023 y con amplia experiencia política en Mendoza, se presenta como una apuesta sólida para atraer votantes y consolidar el frente de cara a las legislativas.

La definición final de las listas se conocerá este domingo, cuando los partidos presenten oficialmente sus candidaturas ante la Justicia Electoral. La carrera electoral mendocina promete estar marcada por sorpresas y estrategias de última hora, con un Luis Petri que se posiciona como protagonista central.