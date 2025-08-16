Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mauro Icardi volvió a las canchas con un impacto inmediato: tras casi diez meses de inactividad, el futbolista argentino reapareció con la camiseta del Galatasaray y anotó un gol apenas a los seis minutos del primer tiempo, demostrando que sigue siendo una pieza clave para el equipo turco; su desempeño no solo fue celebrado por los hinchas, sino, también, por su pareja, La China Suárez, quien le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes.

“Orgullosa de vos”, escribió la actriz; el mensaje, además de demostrar admiración, funcionó como una defensa frente a las críticas que ambos vienen recibiendo desde que blanquearon su relación.

“Quisieron humillarte y hundirte; no pudieron, y, acá estás. Te amo con todo mi corazón”, agregó, demostrándole su amor.

Por otro lado, Mauro y La China se preparan para recibir a Rufina, la hija mayor de ella, que eligió mudarse con la pareja y terminar la escuela primaria en un colegio internacional en Turquía; actualmente, la niña está disfrutando sus últimos días de vacaciones en Argentina, precisamente, junto a su padre Nicolás Cabre y su pareja, Rocío Robles, antes de comenzar las clases en Estambul en septiembre.

China Suárez y Mauro Icardi se mudaron a una casa lujosa en Estambul

Instalados en Estambul, ciudad donde Icardi tiene contrato con el Galatasaray hasta julio de 2026, el delantero y Suárez decidieron dar un paso significativo en su relación: dejaron atrás la casa que él compartía con Wanda Nara y sus hijas y apostaron por una nueva vida en un hogar propio.

La noticia de la mudanza fue confirmada por la actriz, cuando publicó en sus historias de Instagram que ya estaban instalados en su nueva residencia; poco después, reveló que, aún, estaban esperando la llegada de los muebles que seleccionaron con especial cuidado para decorar su nueva mansión, ubicada en una de las zonas más lujosas de Estambul, cercana al Bósforo.

Durante las últimas horas, la pareja compartió su entusiasmo por haber completado la ambientación del living; en las imágenes que subieron a redes sociales, se observan sofás en tonos blancos y grises, almohadones a juego, una alfombra sobria y una mesa ratona decorada con velas, flores y un ajedrez; también, mostraron la amplia piscina, en la que aprovechan los días de calor mientras siguen construyendo su vida como familia ensamblada.

