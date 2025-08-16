Desde su estreno en Netflix el 14 de agosto, “En el barro”, el spin-off de “El Marginal”, se convirtió en uno de los títulos más comentados por los fans, no solo por la historia de tensión y drama carcelario, sino, también, por algunas escenas que están generando fuerte repercusión, como el beso entre María Becerra y Valentina Zenere; en un clip promocional difundido por el servicio de streaming, ambas reaccionaron a la intensa escena y compartieron sus sensaciones al momento de grabarla.

Becerra, se mostró sincera al recordar la escena; aseguró, que, aunque resultó impactante verla en pantalla y vestida de esa manera, nunca se sintió incómoda mientras actuaba. “No me sentí rara, ni incómoda, ni nada en ningún momento, y… pensar que, todo el mundo, la va a ver”, dijo, reflejando la mezcla de nervios y profesionalismo que implica filmar momentos de alta intimidad; la cantante y actriz explicó que, al estar interpretando, todo fluye de manera natural y que, la experiencia de meterse en el personaje, permite superar cualquier incomodidad.

Por su parte, Zenere destacó la estética y el resultado final de la escena, recordando, con cariño, su pelo rojo y la escenografía que acompañó el momento. “¡Qué lindo que se ve! Tomá, para vos, televidente. Me encanta; me encanta el resultado final de la escena y de toda la serie; me parece que se ve hermoso”, expresó.

También, ambas actrices remarcaron la importancia de la guía profesional durante la filmación; María contó que la presencia de la coach de intimidad permitió que todo se desarrollara de manera segura y consensuada, con pautas claras que, luego, dejaban espacio para la espontaneidad. “Con María, la verdad, es que súper bien; obviamente, siempre está la coach de intimidad que nos ayuda con absolutamente todo, teníamos muy en claro por dónde ir, y… Bueno, siempre está bueno charlar, pero, después, llega un momento en el que, una vez que tenés todo pactado, dejás que todo fluya para no estar como muy robotizado durante la toma”, explicó Valentina, dando cuenta del profesionalismo y la preparación detrás de la escena.

Leé más notas de La Opinión Austral