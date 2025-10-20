Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La normativa de la Cámara Nacional Electoral establece que los ciudadanos argentinos nativos o por opción que tengan 16 o 17 años están habilitados para ejercer el derecho al voto en elecciones nacionales (Presidente, Vicepresidente, Diputados y Senadores).

Además, quienes tengan 15 años y cumplan los 16 hasta el día de la elección también pueden votar, siempre que cumplan los requisitos legales. Es decir, la edad no es el obstáculo, sino otros pasos administrativos que deben cumplirse para aparecer en el padrón.

¿Por qué podría no figurar alguien de 16 años en el padrón electoral?

Actualización del DNI y trámites obligatorios

Para que un joven de 16 años figure en el padrón electoral debe haber realizado la actualización del DNI de los 14 años, trámite obligatorio según el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Si ese trámite no se llevó a cabo, el nombre del joven puede no figurar en el listado de electores, aunque tenga la edad habilitante para votar.

Fecha de cierre del padrón

El padrón electoral para las elecciones legislativas 2025 tiene un plazo de cierre para incorporar novedades registrales, como cambio de domicilio o actualización del DNI.

Ese cierre ocurrió el 19 de abril de 2025, por lo que quienes cumplieron 16 años o actualizaron su documento después de esa fecha no fueron incorporados al padrón vigente.

Domicilio declarado

El padrón se confecciona según el domicilio que figura en el DNI. Si el joven cambió de residencia pero no actualizó el documento, puede no aparecer en la mesa de votación correspondiente o directamente no figurar en el registro.

Derecho optativo

Si bien los jóvenes de 16 y 17 años tienen el derecho a votar, la ley nacional indica que el voto es optativo para los menores de 18 años. Esto significa que pueden votar si así lo desean, pero no recibirán sanciones si no lo hacen.

Sin embargo, esa condición no implica una inscripción automática, por lo que los trámites deben realizarse igualmente para poder ejercer el voto.

¿Qué pueden hacer los jóvenes para verificar su habilitación y corregir errores?

1.Consultar el padrón electoral

En el sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral se puede consultar el padrón ingresando el número de DNI, género y distrito.

2.Verificar la actualización del DNI

Si aún figura como “menor de 14 años” o no se realizó la segunda actualización, es necesario tramitar el nuevo documento. Sin esa actualización, no se genera el alta automática en el padrón.

3.Revisar el domicilio declarado

Es importante que el domicilio sea el mismo que figura en el documento, ya que el padrón se elabora con base en esa información.

4.Realizar un reclamo ante la Justicia Electoral

Si el joven nota errores en sus datos personales, número de documento o domicilio, puede presentar un reclamo formal hasta 20 días antes de las elecciones.

Conclusión: ¿por qué no estoy en el padrón?

Si tenés 16 años y no estás en el padrón electoral para las elecciones 2025, las causas más frecuentes son:

No realizaste la actualización del DNI de los 14 años.

Cumpliste los 16 después del cierre del padrón (19 de abril de 2025).

Tenés un domicilio desactualizado en tu documento.

Se trata de elecciones locales (provinciales o municipales), donde la normativa puede variar y el voto joven no siempre está habilitado.

En definitiva, aunque la ley nacional habilita a los jóvenes de 16 y 17 años a votar, figurar en el padrón no es automático. Requiere haber hecho los trámites del DNI y respetar los plazos establecidos.