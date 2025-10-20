Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano (Telefe), se encuentra recuperándose en su hogar junto a Daniela Celis y sus gemelas, Laia y Aimé, tras sufrir un terrible accidente en moto que lo mantuvo 28 días internado en el Hospital de Moreno; el joven atravesó tres intervenciones quirúrgicas y su estado fue catalogado como muy grave, aunque, afortunadamente, logró salir adelante.

Mientras Thiago estaba internado, trascendió un rumor sobre una propuesta de matrimonio a Daniela, a pesar de que la pareja llevaba varios meses separada; Celis abordó este tema en diálogo con “Los Profesionales de Siempre”, donde, también, detalló los serios desafíos que el joven debe afrontar durante su proceso de rehabilitación.

Daniela confirmó la propuesta matrimonial, aunque con un matiz de humor debido a las circunstancias. “Sí, chicos, me lo propuso cuando estaba en terapia intensiva; entendemos, también, que tenía efectos de muchas drogas en ese momento”, indicó la influencer.

La situación, fue llamativa: “Nos reíamos, porque estaba la familia de él al lado, pero entendemos que, ahora, el principal objetivo es que él mejore, porque tampoco está de diez”. Celis, dejó en claro que la prioridad absoluta es la salud de Thiago.

La exparticipante del reality advirtió sobre la complejidad del estado actual de Medina y la necesidad de una recuperación integral. “Él tiene que mejorar muchísimas cosas: tiene que aprender a escribir, a leer de nuevo, a enfocar la vista, a caminar bien, a bañarse… Hay muchas cosas que está haciendo con rehabilitación”, reveló.

En cuanto a una posible reconciliación sentimental, Daniela se mostró cauta y enfática en la prioridad de su bienestar individual: “Él tiene que estar de diez para poder tener un vínculo o dedicar un espacio a formar algo. Estuvimos cinco meses separados cuando él tuvo el accidente”.

También, Daniela fue consultada sobre el polémico comentario de Martín Cirio respecto al aspecto físico de Thiago después de recibir el alta médica; Celis reveló que, tras la controversia, el influencer se comunicó directamente con ellos: “Lo vi enseguida. Martín nos llamó, se comunicó con nosotros, nos pidió disculpas y nos dijo que fue con humor, que él habla así; entendemos su tipo de humor, he ido a varios de sus streams y le respondimos bien. Me gustó la actitud de las disculpas”, destacó.

Finalmente, la madre de las gemelas comentó cómo se tomó la situación su expareja, destacando su actual enfoque: “De hecho, cuando me llama, Thiago no estaba ni enterado; él está enfocado en otras cosas, en estar bien para poder hacerle upa a las nenas”, cerró.

