De la mano de las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose, el grupo La Opinión Austral realiza una cobertura especial de las elecciones legislativas que se desarrollan este domingo 26 de octubre en todo el país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), este medio y otros trabajadores de prensa conversaron con el candidato a senador de Fuerza Patria, Mariano Recalde, tras una reunión que mantuvo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111 y no pudo participar de los comicios. Esto ocurre luego de que el tribunal revocara el fallo de una jueza federal de Santa Cruz que había dispuesto mantenerla en el padrón electoral pese a su condena en la causa Vialidad.

“Hay que poner bien las crucecitas donde hay que ponerlas, que no se olviden de hacer dos en la Ciudad de Buenos Aires y que el pueblo dé un mensaje claro y contundente”, expresó Recalde. Consultado sobre su diálogo con la expresidenta, señaló: “Hablé con Cristina de la realidad, de cómo veníamos, el nuevo sistema electoral”. En relación con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), sostuvo: “Es nuevo, no sabemos cómo se lo va a tomar la gente, esperemos que la campaña que hicimos más nosotros que desde el Gobierno haya calado para que todo el mundo pueda expresarse y no queden votos en blanco”.

Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral.

Lamentó que “por ahora viene un poco baja la votación con respecto a otras elecciones nacionales, pero esperemos que vaya todo el mundo a votar”. Después consideró que “hay que analizar más adelante, hay muchos factores seguramente que tienen que ver con que la gente no encuentra resultados en las decisiones de la política, pero estamos tratando de que la gente vuelva a creer en la política. Esta baja participación de electores beneficia a los que toman decisiones todos los días y no les importa que funcione la democracia”.

El candidato aseguró que vio a Fernández de Kirchner “muy bien, firme”. Sin embargo, reprochó: “Obviamente injustamente detenida, y en un día de votaciones, la democracia con la principal dirigente de la oposición proscripta cuando quería ser candidata aparece incompleta”. En ese sentido, destacó: “Es la primera vez que Cristina no puede votar desde que recuperamos la democracia; hay que volver a recuperar una democracia plena”.

También manifestó: “Esperemos que la gente se exprese, hoy es un día de elecciones, un día donde el protagonismo lo tiene la gente. Vamos a escuchar qué dice en las urnas y ojalá lo diga masivamente, porque es una muestra representativa de lo que piensa el pueblo”. Luego añadió: “Los resultados los vamos a analizar en el momento oportuno, ahora no (…) Espero del Congreso que viene que defienda los intereses de la gente”.

Para cerrar, comentó: “Me voy para el partido, donde tenemos la sede de Fuerza Patria, donde vamos a analizar los resultados, la marcha del comicio, cómo está la fiscalización, todas esas cosas naturales de un día de elección desde la sede del partido. No importa si creo o no creo en las encuestas, hay veces que aciertan y en general fallan, así que veremos cuando el pueblo hable, que es a través del voto, y cuando abramos las urnas y contemos los votos en todo el país. Siempre uno confía en que el pueblo no se equivoca”.

Recalde emitió su voto a las 9 en la Escuela N° 15 “Arzobispo Mariano Espinosa”, ubicada en la avenida Montes de Oca 807, barrio de Barracas. Las elecciones legislativas, celebradas cada dos años, tienen como propósito renovar la Cámara de Diputados y la de Senadores. En esta oportunidad, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales. En el caso de CABA, el electorado elegirá tres senadores y trece diputados nacionales al concurrir a las urnas este 26 de octubre.

