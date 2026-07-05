El gesto que compartieron Sofi Martínez y Lionel Messi tras el triunfo de la Selección Argentina sobre Cabo Verde en el Mundial 2026 volvió a generar repercusión, pero, también, se supo un dato que, hasta el momento, no se conocía.

Luego de que el video del encuentro entre ambos se hiciera viral, Antonela Roccuzzo decidió dar un paso al frente y dejar, en claro, qué piensa al respecto.

Según contó la propia Sofi Martínez, la esposa del capitán de la Selección le escribió para transmitirle tranquilidad que nunca le dio importancia a los rumores que, durante años, circularon sobre su vínculo con Messi.

La periodista reveló esa conversación durante una entrevista con Catalina Dlugi para “La Once Diez”, desde Estados Unidos, donde sigue de cerca la participación de la Selección Argentina en el Mundial; allí, compartió el contenido del mensaje que recibió de Antonela. “Hablé con Anto, y, me dijo: ‘No me preocupe por ese ruido absurdo que habían armado’. Es parte de las cosas que tenemos que superar como sociedad cuando se ve a una periodista mujer hablando con un hombre”, explicó.

Durante mucho tiempo, distintas versiones sostuvieron que, Roccuzzo, no estaba conforme con la cercanía entre la periodista y el futbolista e, incluso, se llegó a especular con que el tema había generado incomodidad dentro del entorno familiar de Messi; sin embargo, esas versiones nunca fueron confirmadas.

Con el paso del tiempo y, especialmente, tras las imágenes que se conocieron después del partido frente a Cabo Verde, esas especulaciones volvieron a perder fuerza.

El gesto de Messi con Sofi Martínez y el posterior mensaje privado de Antonela, terminaron por reforzar la idea de que entre las partes existe una relación cordial y que los rumores nunca tuvieron sustento.

Minutos después de haber obtenido el valioso testimonio del astro rosarino, Martínez retomó el contacto con sus compañeros en el piso de Telefe y se mostró visiblemente conmovida y emocionada por la actitud del futbolista.

“Valoro mucho el gesto que tuvo Lionel Messi recién, lo valoro un montón porque, ese saludo, tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponden”, arrancó, explicando la periodista con la voz quebrada.

“No tienen ningún tipo de sentido, son todas mentiras; a veces, yo prefiero no decir nada porque sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen. Él no tiene por qué saludar como para aclarar nada y, sin embargo, lo hizo, solamente, para dejar en claro que, obviamente, no hay ningún problema y, al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre”, cerró.

La madurez con la que ambos profesionales manejaron la situación fue celebrada por sus colegas en Buenos Aires; desde los estudios centrales del canal, le transmitieron total tranquilidad a la conductora en el cierre de la jornada mundialista.

“Chofa, me pone feliz por vos; el “10” es recontra generoso; de verdad, me pone muy feliz por vos”, le expresaron, cerrando una de las postales más comentadas de los 16avos de final.

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