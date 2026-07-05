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En medio de los rumores que rodean la relación entre Mauro Icardi y La China Suárez, Franco Deambrosi decidió romper el silencio a través de sus redes; el piloto de Turismo Carretera, señalado en los últimos días como el presunto tercero en discordia, publicó un extenso descargo que despertó especulaciones.

Aunque Icardi y La China buscaron desactivar las versiones de crisis compartiendo imágenes de sus vacaciones antes de regresar a Turquía, las versiones sobre conflictos en la pareja no dejaron de crecer; en este marco, comenzó a sonar con fuerza el nombre de Deambrosi, quien quedó en el centro de la escena gracias a Yanina Latorre.

La conductora de “SQP” (América TV) aseguró que el joven habría mantenido un affaire con la actriz e, incluso, sostuvo que cuenta con conversaciones que respaldarían esa versión; además, afirmó haber hablado personalmente con el piloto, quien le habría confirmado la historia.

Frente a la repercusión que tomó el tema y luego de que trascendieran esas declaraciones, Deambrosi optó por expresarse públicamente a través de un mensaje que, rápidamente, se viralizó y generó todo tipo de interpretaciones.

“No todo lo que se dice es cierto, pero, tampoco, todo merece ser aclarado”, escribió al comienzo de su publicación; más adelante, detalló: “En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición; siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal”.

En otro tramo del texto, el piloto reflexionó sobre el impacto que tuvo la situación, y, aseguró: “Esto me hizo aprender que, cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar”; sin embargo, la frase que más repercusión generó fue la que muchos interpretaron como una posible referencia a la China Suárez. “Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir y, eso, solo nosotros lo sabemos”, manifestó.

“Mientras algunos intentan saber qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío”, cerró, dejando más dudas que antes sobre su vínculo con la actriz.

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