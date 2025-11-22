Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Emanuel Noir protagonizó uno de los momentos televisivos más comentados de la semana al interpretar una versión de “Bohemian Rhapsody” en el ciclo Otro día perdido (El Trece). El cantante de Ke Personajes sorprendió a Mario Pergolini y a toda la audiencia al asumir el desafío de rendir homenaje a la obra maestra de Queen, que este año cumplió 50 años desde su lanzamiento.

Hacia el final del programa, Pergolini invitó al músico a cantar. Contra todo pronóstico, Noir eligió el clásico que marcó una época y desafió las reglas de la industria musical. El conductor se mostró atento, sonriente y disfrutando de una interpretación que dejó ver un costado distinto del artista, muy lejos de la cumbia que suele caracterizarlo.

Los 50 años de una canción que cambió el rock

La interpretación de Noir cayó en un contexto especial: “Bohemian Rhapsody” celebró su 50° aniversario el pasado 31 de octubre. La canción, incluida en el disco A night at the opera de 1975, es considerada una de las composiciones más influyentes del rock por su estructura única, su duración de 5:55 minutos y su recordada sección de ópera.

El tema fue escrito mayormente por Freddie Mercury en Londres y grabado en los estudios Rockfield de Gales. La mezcla de géneros, las múltiples capas de voces de Mercury, Brian May y Roger Taylor, y el trabajo intenso de tres semanas con jornadas de hasta 12 horas marcaron un antes y un después en la historia musical. Su impacto fue inmediato: llegó al número uno en el Reino Unido y permaneció allí durante nueve semanas.

Una noche íntima: fe, depresión y resiliencia

Además de su performance musical, Emanuel Noir habló en profundidad sobre un duro momento de depresión que enfrentó en el pasado. Explicó que la fe fue un pilar fundamental para salir adelante. “Cuando volví a creer y a entender por dónde venía la mano, salí del barro”, confesó el artista.

El cantante sostuvo que su agradecimiento a Dios lo acompañó en los momentos más difíciles y que recuperar la espiritualidad le permitió superar errores y reconstruir su vida: “El peor momento es cuando uno duda de su fe”.

El primer tatuaje y una infancia marcada por la ausencia paterna

En un tramo más personal, Noir contó que ya perdió la cuenta de sus tatuajes, pero sí recordó el primero: se lo hizo a los 11 años junto a amigos del barrio, con la misma máquina para todos. En ese entonces, se las rebuscaba vendiendo cobre para poder comprar planchas de tatuajes temporales en el kiosco frente a la escuela.

Pergolini preguntó cómo reaccionó su padre al verlo tatuado, y la respuesta dejó entrever un pasado complejo: “Nunca estuvo papá, así que no pasa nada”. Su primer tatuaje significativo fue el nombre de su mamá en los hombros, un gesto que describió como “la típica” para quedar bien.

Un artista en transformación

La aparición de Emanuel Noir en Otro día perdido combinó emoción, música y una historia de vida cargada de lucha y espiritualidad. Pero sin dudas, la interpretación de “Bohemian Rhapsody” fue el momento más destacado de la noche, una muestra del crecimiento artístico del cantante y de su capacidad para explorar nuevos géneros sin perder su esencia.