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El mundo de la moda lamenta la muerte de Sahara Ray, modelo y diseñadora australiana que falleció a los 34 años, pocos meses después del nacimiento de su primera hija. Reconocida tanto por su trabajo en la industria como por su presencia en redes sociales, también alcanzó notoriedad internacional por el vínculo que mantuvo con el cantante Justin Bieber.

Ray desarrolló una carrera que trascendió las sesiones fotográficas y las pasarelas. En 2014 lanzó su propia marca de trajes de baño, con la que consolidó su faceta como emprendedora y diseñadora. Era hija del reconocido surfista australiano Tony Ray.

Sahara Ray murió a los 34 años, meses después del nacimiento de su primera hija, Snow.

La confirmación de su muerte y la enfermedad que padecía

La noticia fue confirmada por personas de su entorno al medio TMZ. “Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”, señalaron. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas de muerte.

En 2024, la modelo había revelado que padecía el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad poco frecuente en la que el sistema inmunitario ataca los nervios periféricos y puede provocar debilidad muscular y otras complicaciones.

La propia Ray relató que el cuadro comenzó después de que un conductor ebrio la atropellara mientras circulaba a una velocidad superior a la permitida. El episodio marcó un antes y un después en su vida y derivó en un delicado estado de salud.

En una publicación personal, describió la gravedad de aquellos días: “Básicamente, eso provocó que mi cuerpo entrara en estado de shock, lo que a su vez me provocó esta terrible enfermedad. Estuve muy, muy enferma durante una semana y media o dos semanas. Durante ese tiempo casi no comí porque no podía retener la comida y mi cuerpo se debilitó mucho”.

Su primera hija y su última publicación en redes

La maternidad era uno de los capítulos más recientes de su vida. Durante 2026, Sahara Ray se convirtió en madre de una niña llamada Snow, a quien dedicaba mensajes afectuosos y definía como “mi corazón entero”.

La pequeña fue la protagonista de su última publicación en redes sociales, realizada en julio. La llegada de su hija representaba una nueva etapa para la modelo, que había pasado parte de su vida entre Australia, California y Hawái.

Su vínculo con Justin Bieber y el romance con Cody Simpson

Además de su trayectoria profesional, Ray obtuvo una amplia repercusión mediática por las imágenes que protagonizó junto a Justin Bieber. El cantante y la modelo fueron fotografiados mientras compartían un momento de cercanía en las playas de Hawái, donde ambos fueron vistos bañándose juntos.

Según trascendió, se habrían conocido cuando Bieber trabajaba en nueva música en Atlanta. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni desmintió públicamente una relación sentimental.

Otro de sus romances conocidos fue el que mantuvo con Cody Simpson, cantante y deportista australiano que también tuvo vínculos sentimentales con las modelos Gigi Hadid y Miley Cyrus.

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