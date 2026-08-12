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En el marco de la ejecución de penas y la recuperación de fondos dañados por las maniobras comprobadas en la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso una nueva etapa de embargos que alcanza, entre otros bienes, el departamento ubicado en calle San José 1111 —piso 2, departamento D— de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria.

La decisión se inscribe en el objetivo de recuperar el perjuicio patrimonial tasado en 685.000 millones de pesos. Los jueces aclararon que estas medidas no significan la venta inmediata ni el traspaso de la propiedad, sino que dejan los bienes jurídicamente indisponibles —impidiendo ventas, transferencias o nuevas deudas— mientras se define su decomiso definitivo.

Una propiedad de Cristina Fernández de Kirchner.

Los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani habían impulsado estas medidas en febrero. Ya se había avanzado en una primera tanda con 111 bienes en proceso de tasación. En esta segunda fase se suman 141 nuevos elementos sobre los cuales el Tribunal ordenó medidas cautelares. Hasta la fecha, según se señaló, no se ha recuperado aún ningún monto de lo defraudado.

Además del departamento donde reside la expresidenta, se embargaron activos del Complejo Madero Center, en Puerto Madero, que pertenecen a las sociedades Los Sauces y Hotesur —cuyas acciones están en manos de Máximo y Florencia Kirchner—: un dúplex, siete cocheras, otro departamento y una baulera. Los magistrados Gorini, Giménez Uriburu y Basso justificaron extender estas medidas incluso sobre los hijos de la expresidenta, pese a que no fueron condenados en esta causa, por haberse comprobado beneficios económicos derivados del esquema defraudatorio.

Máximo Kirchner, hijo de Néstor y Cristina Kirchner.

Amplio patrimonio embargado en Santa Cruz

Gran parte de los bienes se encuentran en la provincia patagónica, donde se concentró buena parte de la obra pública y los negocios vinculados al caso:

– El predio donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén, con una superficie de más de 1.960 m²

– El chalet ubicado en la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner, en El Calafate

– Terrenos y construcciones en El Calafate y Río Gallegos: calles Alvear, Moreno, 25 de Mayo y Mascarello, además de tres unidades en zona del Lago Argentino

El fallo recordó que las empresas del empresario Lázaro Báez construyeron, alquilaron y gestionaron precisamente esos hoteles y emprendimientos, generando ganancias directas para él e indirectas para el grupo familiar.

El hotel Casa Patagónica Los Sauces, que está a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, está dentro del listado de bienes a decomisar. (Foto AFP).

Bienes de empresas y otros involucrados

Las medidas también recayeron sobre propiedades de las constructoras vinculadas al esquema:

– Kank y Costilla S.A. — cuatro inmuebles en Santa Cruz, Chubut y una propiedad adquirida en 2005

– Loscalzo y Del Curto S.R.L. — dos terrenos en Río Gallegos

– Una finca en Río Gallegos que Báez adquirió a fines de 2005 por cesión de derechos, operación que se señaló ajena a la sucesión previa del bien

– Inmuebles a nombre de José López en Tucumán, y de otros imputados en Córdoba y Chubut

Lázaro Báez retirándose de Juzgado Federal de Río Gallegos, tras una audiencia con el juez Claudio Vázquez, a fines del 2025. Posteriormente fue trasladado a Ezeiza. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, se ordenó reinscribir el embargo sobre una decena de rodados y una embarcación: el Honda CR-V de Cristina Fernández; cuatro vehículos de Lázaro Báez (Ford Mondeo, BMW, Chrysler y Torino); un auto y un bote de José López; además de unidades de Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Nelson Periotti.

El Tribunal intimó al Banco Galicia para que responda en 24 horas sobre el estado de una caja de seguridad y dos cuentas —una en pesos y otra en dólares— a nombre de Florencia Kirchner. El requerimiento se formula con apercibimiento legal por los reiterados incumplimientos anteriores. El fiscal Luciani solicitó expresamente que los 5.656.134 dólares ya embargados en esas cuentas sean integrados al listado de montos a recuperar por el Estado.