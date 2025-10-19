Por María Laura Morales

Recuerdo el día del periodista del 7 de junio de 2023, registro de uno de los últimos mensajes que tengo de Mariano Castro. Lo saludé, “Feliz Día, compañero querido, gracias por cruzarte en mi vida”. Él me respondió: “Feliz Día, y no te olvides nunca de mostrar los dientes”. Así era nuestra relación profesional: dos periodistas que siempre buscamos la información, los datos, y esa obsesión desenfrenada por las noticias. Así, viví con él una experiencia única: llevando a lo más alto el Noticiero de Senado TV. Fuimos dupla conductora en el Resumen Parlamentario, desde marzo del 2018 hasta marzo del 2020, una semana antes que se declarara la pandemia por el Covid-19, su última aparición en el noticiero que arrancó por primera vez en junio del 2012. Le detectaron cáncer a fines de 2019, y ahí comenzó el camino de miles de tratamientos para combatirla y desterrarla de su vida que se había empezado a ir.

La periodista María Laura Morales junto a Mariano Castro por Senado TV.

Dos años y cuatro meses después de ese mensaje, el viernes 17 de octubre, Mariano falleció por esa cruel enfermedad que batalló y que le hizo frente durante todos estos últimos 6 años. “Un cáncer grado 4. La gente que tiene este tipo de cáncer dura unos meses, lo sé por un familiar”, agregó entre lágrimas, Sonia Buhler, su productora en Senado TV en épocas de la vicepresidenta Gabriela Micchetti, y del programa Cuarto Intermedio que conducía junto a Florencia Corregido, para Radio Nacional.

El adiós

Mariano Castro falleció el viernes 17 de octubre de 2025 a los 54 años. Era el padre de León, el hijo de Mercedes Scápola (hija de Mercedes Morán), y hermano gemelo del fallecido periodista Juan Castro. Luchó contra un cáncer de pulmón. Sus restos fueron velados este sábado 18 desde las 11 en Villa Crespo, ciudad de Buenos Aires; y luego fueron sepultados en el cementerio de la Chacarita. Una postal dolorosa. Increíble pensar que ahí estaba el Mariano que conocí.

“Que tengas un lindo viaje”

Mercedes Morán publicó un emotivo mensaje de despedida a Mariano Castro en su cuenta de Instagram, compartiendo una foto de él caminando de la mano con su hijo León. Escribió: “Que tengas un lindo viaje, Mariano de mi corazón”.

La actriz asistió al funeral. Su hija Mercedes “Mey” Scápola y Mariano Castro, juntos durante aproximadamente seis años, de 2010 a 2016, y tuvieron un hijo llamado León. A pesar de su separación, mantuvieron un fuerte vínculo, priorizando a su familia.

Mey, por su parte, lo despidió en las redes sociales con una desgarradora carta. “Descansa Marianito… Peleaste como un guerrero durante mucho tiempo. Fue una batalla larga. Te admiramos mucho. Este último año fue el más duro y al mismo tiempo el que pudiste recibir más amor. Te fuiste en paz.”

Un León de la vida

León tiene 13 años. El sábado 18, el mismo día que velaban a su padre, rindió examen para ingresar al Nacional Buenos Aires.

En el velatorio estuvo sentado, cerca del cajón. Amigos y familiares del colegio se acercaron también para acompañarlo.

El periodista junto a su hijo León en sus redes sociales.

Y así, hubo una imagen en blanco y negro que se viralizó en las redes sociales, cuando se lo vio en la playa con su papá Mariano, él de espaldas, disfrutando del mar en Villa Gesell.

Mariano Castro junto a su hijo León.

“Nunca se rindió”

Se alejó de la pantalla chica, y de la intensidad, para volcarse más a su vida personal y a su hijo León, que amaba. No había día que no hablara de él o que lo vinculara con la información del noticiero cuando hablábamos de temas sociales o leyes para proteger a las infancias.

De todas maneras su pasión por el periodismo no la dejó nunca, o fue el periodismo que no lo dejó. Quizás la manera de estar más cerca de su hermano Juan Castro, que lideraba el rating en los ’90 con Kaos en la Ciudad.

Mariano tuvo un temple que marcó su carrera. La enfermedad no lo doblegó, por eso nunca se rindió a los pies del cáncer. Siguió trabajando en el streaming de la radio de la BCN (Biblioteca del Congreso de la Nación), donde realizaba el programa, Malvinas no te olvido junto a entrañables compañeros, que en la casa velatoria de Villa Crespo tenían los ojos colorados bajo los anteojos negros. “Él nos enseñó a hacer radio. Estuvo haciendo el programa hasta hace unas semanas atrás”, recordaron.

“Mostrar los dientes”

Es que en su intensidad, él iba por todo, no solo como conductor, si no como productor, y editor de contenido.

Corría el 2018 y el ARA San Juan fue una mega investigación con información exclusiva, quizás no valorada por los demás medios. Celosamente guardaba datos y documentos para salir los miércoles al mediodía en Resumen Parlamentario. De ahí viene el “Mostrá los dientes”.

Era un gran entrevistador, y disfrutaba muchísimo los reportajes a fondo. Había hecho un programa de entrevistas Momentos para SenadoTV, y ese estilo intimista lo llevaba también al noticiero. Le encantaban las ceremonias y coberturas especiales como las asambleas legislativas. Se enloqueció con la cobertura del 1/03/2019 cuando asumió Alberto Fernández, día de destacadas notas a ex presidentes de Argentina como Carlos Menem, y de la región como José “Pepe” Mujica, pero sobre todo el traspaso de mando en vivo con los presidentes uruguayos, de Tabaré Vázquez a Lacalle Pou. El noticiero pasó a estar varias veces nominado en los premios TAL a las mejores producciones de la región de América Latina y el Caribe.

El jueves 16, colegas y amigos fueron a despedirlo a la Clínica Santa Isabel donde estuvo sus últimas horas de vida, hasta morir el viernes 17.

Volá alto. Descansa en paz. Tu luz sigue iluminando a tu familia, amigos y al periodismo.