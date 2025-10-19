Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 19 de octubre, se celebra, en Argentina, el Día de la Madre, y las redes se colmaron de mensajes, posteos y fotos llenas de emoción; distintas celebridades aprovecharon la fecha para homenajear a sus mamás, compartir recuerdos o celebrar su propio rol maternal.

Natalie Weber, Ian Lucas, Yanina Latorre, Eugenia “La China” Suárez, Sol Pérez, Rodolfo Barili, Gianinna Maradona, Oriana Sabatini, Indiana Cubero -la hija mayor de Nicole Neumann- y Valentino López -el hijo mayor de Wanda Nara- fueron algunas de las figuras que se sumaron a los saludos, dedicando emotivos mensajes a sus respectivas madres en una de las jornadas más significativas del año.

Entre los mensajes destacados, Andrés Nara publicó una fotografía familiar, y, escribió: “Feliz Día a todas las mamis de parte de la flia (sic) Nara”.

En la imagen, se puede ver a Nora Colosimo, Wanda, Zaira, sus nietos, Kennys Palacios y, también, a Martín Migueles, dejando en claro que el nuevo novio de la conductora de “MasterChef Celebrity” ya forma parte del grupo familiar.

Por su parte, Andrés Gil le dedicó un tierno mensaje a Candela Vetrano, madre de su hijo Pino: “Feliz primer día a esta mamaza”; mientras tanto, El Polaco realizó un saludo más general en las redes y escribió: “Feliz día a todas las madres y familias. Último show y me toca descansar unos días. Gracias por estar siempre”.

A su vez, Stephanie Demner compartió una dulce postal con su hija Arianna en sus historias de Instagram y expresó: “Te amo reina hermosa de mamá. Todos los días son felices con vos”.

En la misma línea, Carolina “Pampita” Ardohain reposteó un video realizado por una cuenta de fans que recopilaba fotos junto a sus cinco hijos.

