El periodista y empresario Guillermo “Willy” Ignacio es uno de los más prestigiosos y destacados profesionales del periodismo argentino. Fue homenajeado en Posadas, Misiones, durante una cena que se realizó con los directivos de medios de todo el país para celebrar el cierre de las deliberaciones y la designación del nuevo Consejo Ejecutivo de Adepa en la 62 Asamblea General Ordinaria.

Martín Etchevers, que renovó el cargo de presidente para el período 2024/2025, junto a los expresidentes José Claudio Escribano, Carlos Jornet y Daniel Dessein distinguió a Guillermo Ignacio, actual titular del Comité Estratégico, “por su trayectoria de 60 años en Adepa y el extraordinario aporte la institución y a la libertad de expresión en la Argentina.” Guillermo Ignacio, además, tuvo un aporte fundamental cuando lideró una delegación para defender las garantías constitucionales de las libertades de prensa y de expresión durante la Convención Constituyente de 1994.

Guillermo Ignacio, quien fuera director de Ecos Diarios y de la señal televisiva TSN Necochea, presidió Adepa en ocho períodos: 1987/1989; 1992/1994; 1998/2000 y 2014/2016. Además, estuvo a cargo de la Comisión de Libertad de Prensa en varias oportunidades.

Guillermo Ignacio recibió una plaqueta y diploma por sus 60 años como integrante de Adepa. En el centro de la foto junto a Daniel Dessein, José Claudio Escribano, Martin Etchevers y Carlos Jornet.

La primera vez que Ignacio participó en una Asamblea de Adepa fue en 1964, en Alta Gracia, Córdoba. También se cumplen cuatro décadas de su primer ingreso al Consejo Ejecutivo, y 10 años de su última presidencia, que comenzó en 2014, en la Asamblea que se realizó en Jujuy.

Su amigo, José Claudio Escribano (representante de La Nación y expresidente de Adepa en los períodos 1996/1998 y 2000/2002) le dedicó palabras conmovedoras e hizo un repaso, entre la nostalgia y la realidad, de su tremenda trayectoria y destacó, especialmente, su férrea defensa de los principios fundacionales de la entidad en relación a la libertad de prensa.

EL AMIGO. José Claudio Escribano dio un emotivo discurso para homenajearlo. “Los diarios más chicos no tienen menos derechos que los diarios más importantes del país.”

“¿Qué decir, Willy? ¿Qué decir, amigos de Adepa, de alguien que lleva 60 años en esta institución? Willy llegó a Adepa cuando las revistas estaban produciendo una verdadera revolución en el periodismo que llevó al cambio de los diarios. No solamente se trataba de informar, sino también de interpretar las noticias.

Willy llegó aquí hace 60 años, cuando todavía las fotos que recibíamos del exterior venían por radiofotos. Y según eran las condiciones meteorológicas las fotos eran legibles o en las fotos no había cara alguna que se distinguiera, por importante que fuera el personaje.

Willy está acá desde que los argentinos no teníamos televisión en color, desde que viajábamos con nuestras Olivetti y en cada llamada telefónica cuando íbamos al interior del país y queríamos hablar con nuestro lugar de origen, eran tres horas de espera para hacer llegar la información a tiempo para la edición el día siguiente.

En la figura de un hombre que lleva 60 años en Adepa se encarna el período más revolucionario en la historia del periodismo, no solamente argentino, sino mundial. Willy vivió con intensidad ese cambio de los años 80 en que nuestros diarios dejaron edificios, dejaron de ser aquellos edificios que tenían forjas para reconvertir el valor del plomo con el cual se hacían las impresiones. Willy vio desaparecer oficios enteros como el del linotipista. Willy está acá desde antes de que se inventara el fax y que la primera computadora se pusiera en una redacción, como fue en el caso de La Nación, no para que fuera usada, sino para que al principio los redactores la tocaran y comprobaran que la computadora no mordía.

LIBERTAD DE PRENSA. Martin Etchevers, presidente de Adepa, destacó el rol de Guillermo Ignacio por su defensa de la libertad de expresión.

Willy vivió y dio luchas importantísimas en favor de la libertad de prensa. Como representante de un diario chico del interior de la provincia de Buenos Aires, pero que en ese mismo hecho está condensado el ideal federal de esta institución. Los diarios más chicos no tienen menos derechos que los diarios más importantes del país.

Willy acompañó el proceso de la democracia iniciado en 1983 y fue un denodado luchador en la reforma de la Constitución de 1994. Son muchos años en Adepa pero también muchos años en la Sociedad Interamericana de Prensa.

Tenemos una deuda de agradecimiento inmensa con vos y sos el ejemplo que encarna a tal punto los ideales de Adepa y lo que Adepa es y debe seguir siendo. Y debe seguir luchando. Adepa no es una agrupación gremial. Si a veces ocupamos o desarrollamos ese papel es porque el prestigio de Adepa nos lleva a acompañar a instituciones hermanas en la defensa de situaciones que pueden ser muy comprometidas, en particular para la viabilidad económica de diarios, revistas y medios digitales que hoy han recreado esta institución.”

Emocionado, Guillermo Ignacio agradeció luego de recibir un diploma y una estatuilla. En su breve discurso recordó su trayectoria, habló de su familia y se sintió orgulloso de que sus pares lo reconozcan. “La libertad es hermosa. Pero la libertad no se consigue una vez y para siempre: hay que buscarla y defenderla todos los días”, dijo Ignacio. “Tenemos que retomar el sendero de asumir nuestras obligaciones como ciudadanos, no sólo como medios y periodistas. Y tenemos que hacerlo por sobre todas las cosas con dignidad.”

