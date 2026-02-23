Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un reciente estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires señaló que “en noviembre de 2025, el empleo asalariado formal en Argentina se contrajo en 23,4 mil puestos de trabajo (-0,2%), con una pérdida de 13,1 mil empleos en el sector privado formal y 13 mil en el público, mientras que el poder de compra del salario cayó un 1%“.

Así lo concluyó el informe “Panorama del Empleo Asalariado Formal y de las Remuneraciones”, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Se explicó que las “principales caídas se produjeron en el comercio y la industria, ambos con pérdidas de 4,9 mil puestos, mientras que se registraron 2,6 mil puestos perdidos en servicios inmobiliarios“.

En “noviembre de 2025 (último dato disponible) aproximadamente 10.011 personas eran trabajadores salariados registrados en la seguridad social, de acuerdo a los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino” (SIPA) que “incluye al empleo asalariado en el sector privado, en el sector público y en casas particulares“.

La pérdida de fuentes de empleo está relacionada en forma directa con la caída del consumo.

Periodos Luego de las “fases de caída –desde septiembre de 2023 a agosto de 2024– y del estancamiento –con leves alzas y bajas hasta abril de 2025–, el empleo asalariado formal total registró caídas consecutivas durante siete meses, desde mayo a noviembre de 2025, que se fueron profundizando a lo largo del período”.

Asimismo, la UBA dio cuenta que el “empleo asalariado formal total en noviembre de 2025 representaba una pérdida de 111 mil puestos de trabajo (-1,1%) respecto de noviembre de 2024 y de 294 mil puestos de trabajo (-2,9%) respecto de noviembre de 2023“.

En una mirada de más largo plazo (desde enero de 2012), esta evolución ubica al número de asalariados formales en un valor similar al de junio de 2022.

En enero de 2026, el poder de compra del Salario Mínimo, Vital y Móvil cayó un 1%.

Salario

En enero de 2026, el poder de compra del Salario Mínimo, Vital y Móvil cayó un 1%. En diciembre de 2025, el salario promedio real medido a través del Índice de Salarios -INDEC- privado y público se redujo un 0,3% y un 1,8%, respectivamente.

Esa caída se suma a las reducciones de los seis meses previos: -0,9% en diciembre; 0,5% en noviembre; -2,3% en octubre; -2,0% en septiembre; -0,5% en agosto y misma cifra en julio. En todos estos meses los incrementos del salario mínimo nominal resultaron inferiores a la variación de precios, una brecha que se profundizó particularmente en septiembre y octubre, cuando el salario mínimo, vital y móvil permaneció congelado en $322.200.